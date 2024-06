Inspiradora historia de joven en Buenaventura: es la primera bachiller de su familia

Un campus en Buenaventura se ha vuelto uno de los lugares más importantes para los niños y jóvenes de la ciudad ya que, empresas tan grandes y valiosas como Microsoft le está apostando al talento de los residentes del puerto. En plena Comuna 12, donde la violencia se respira, hay una pequeña esperanza para quienes desean salir adelante.

>>>Transformación en Buenaventura: el campus tecnológico que impulsa la educación de los jóvenes

“Microsoft escogió a Buenaventura como la primera ciudad en Latinoamérica, no solamente de Colombia, sino Latinoamérica, para empezar el programa de formación en el software Python, donde los jóvenes adquieren habilidades para programar poder construir videojuegos, aplicaciones web, entre otras cosas”, aseguró Andrés Ramírez, director del Centro de Conocimiento a Los Informantes.

En este centro están formando al menos a 300 adolescentes de colegios públicos de grado décimo y undécimo en programación, además, cuentan con espacios para restaurante, escenarios deportivos, teatro, salón de música, internet y laboratorios de innovación.

“Bahía Buenaventura es un campus de oportunidad, un campus para La Paz, un espacio para abrir caminos. Un espacio para ayudar a construir futuros para Buenaventura, para los jóvenes y sobre todo abrir caminos de desarrollo”, indicó Ramírez.

En Buenaventura se ve un potencial tan alto que esperan lograr que se creen nuevas fuentes de empleo en el territorio, para que los beneficiados puedan apostarle a la educación y alejarse de la criminalidad que los rodea.

La primera bachiller de la familia

Paola Hinestroza es una joven estudiante del Centro de Conocimiento y es la primera en su familia en ser bachiller. “Yo no tengo tantos recursos, por decirlo así, entonces eso me dificulta bastante a la hora de ir a estudiar, entonces este colegio me dio la oportunidad de estudiar gracias a una beca y he tenido muchas oportunidades, gracias a Dios”, aseguró.

Ella tiene poco en su casa, su familia la apoya, pero sabe que su situación económica es complicada. Además, viven en un barrio donde la violencia es latente, sin embargo, nadie le quita las ganas de estudiar, por eso no solo va entre semana al colegio, sino fines de semana y hasta en vacaciones.

“No ella no estudio (su mamá). Mis hermanos solamente dos llegaron a séptimo, por eso a mi mamá le gusta que a mí me guste el estudio. Yo soy de todito, me gusta lo que tiene que ver con la tecnología, música, teatro, baile, deporte, todo lo que tenga que ver con cultivos, todo”, mencionó.

Jóvenes así como Paola Hinestroza son lo que se especializan cada día para mejorar sus conocimientos, aprender y aprovechar las oportunidades que iniciativas como estás permiten que los niños vean un futuro próspero para sus vidas.