Fotos de graduación de Fredy Guarín tras 6 meses de sobriedad: "El primer día del resto de mi vida"

Fredy Guarín fue una de las figuras más destacadas del fútbol colombiano. Sin embargo, en una entrevista con Los Informantes reveló el daño que el alcohol causó en su vida, llevándolo al borde de perderlo casi todo.

A sus 38 años, el mediocampista le confesó a la Nena Arrázola el momento en que supo que había tocado fondo con su adicción. Entre lágrimas, reveló que su profesora Liliana Rodríguez fue la persona que lo ayudó cuando aceptó que necesitaba ayuda.

Del éxito a los excesos

Guarín inició una prometedora carrera desde los 18 años, cuando ya estaba con su primera esposa, Andreina Fiallo, con quien tuvo dos hijos. Jugoó en el Saint-Étienne de Francia, luego pasó al Porto de Portugal, donde ganó la UEFA. Posteriormente, vistió la camiseta del Inter de Milán y, desde entonces, su talento lo consolidó como uno de los deportistas más destacados.

“Yo lo manejaba muy bien, me emborrachaba dos días antes del partido y yo llegaba y funcionaba, ganábamos, hacía uno o dos goles”, reveló Fredy Guarín, quien creía que tenía el control, pero el alcohol estaba haciendo de las suyas.

Así fue como dejó de respetar los lugares en los que convivía con su familia. No solo bebía antes de cada partido, sino que lo hacía constantemente en cualquier lugar. El desenfreno de su adicción llevó a que sus seres queridos se alejaran de él y a que el deporte le fuera cerrando las puertas.

Entre lágrimas, Fredy Guarín habló sobre su difícil batalla contra el alcohol Los Informantes

“Perdí el objetivo de un hogar, el objetivo del fútbol ya sentía que no había límites”, aseguró y añadió que desde que desde que llegó a China, tras firmar con el equipo Shanghai Shenhua, descubrió que los excesos no paraban.

“En China sí supe lo que era el alcohol de verdad, desde el primer día que llegué me degeneré alcohólicamente. Me levantaba para ir a entrenar y después del entreno, alcohol. Descansaba un poco, entreno y alcohol y así era todos los días”, mencionó.

El día que Fredy Guarín tocó fondo

Luego de que se acabara su contrato en China, regresó al continente suramericano y se estableció en Brasil. A pesar de que su talento era inigualable, los comportamientos derivados del alcohol estaban haciendo estragos en su vida.

En medio de la pandemia del COVID-19 y en una soledad profunda, su único compañero fue el alcohol. Fredy Guarín reconoció que podía tomarse hasta 70 cervezas en una noche. “En Brasil, me abandoné por completo, borracho me iba a buscar peligro, buscar adrenalina, a ver armas, movimiento, yo no media riesgo de nada”, dijo.

Recordó el día que tocó fondo y que se salvó por un milagro. “Yo vivía en el piso 17 y me desconecté de la vida, de todo, mi reacción fue mandarme [por el balcón]. Había una malla, salté y me devolvió, yo obviamente inconsciente de lo que estaba haciendo, yo no sé qué pasó”.

Proceso de rehabilitación

Alejado por completo de las canchas y aceptando que tenía un problema, Fredy Guarín buscó apoyo en su profesora Liliana Rodríguez, quien está dedicada a su fundación y clínica de rehabilitación.

Actualmente, el exdeportista lleva más de seis meses en sobriedad y trabaja arduamente para superar su adicción. Recientemente, en un video publicado en sus redes sociales, demostró elavance de su recuperación.

“Soy un adicto en recuperación… Llegué hasta aquí por el vacío que sentí un día que no tenía por qué luchar, estaba solo”, dijo y aseguró que la rehabilitación le ha devuelto personas y momentos importantes a su vida.

Su recuperación le ha permitido estudiar, aprovechar “el amor familiar” y mirar a sus hijos a los ojos y “que ellos se sientan tranquilos y en paz”. Además, reveló que su hija le volvió a hablar después de 4 años de no tener comunicación ni verse con ella.

“Mi hija me habló justamente cuando cumplí 6 meses de sobriedad. Me emocioné tanto que no sabía qué hacer. Me paré de la cama, lloraba, oraba, volvía y lloraba (...) las manos me temblaban (para contestarle)”, dijo.

Guarín no solo aprovechó para hablar sobre cómo está manejando su proceso de adicción, sino que también publicó unas imágenes donde celebra su graduación de reeducado de la fundación.

En la publicación compartió un emotivo mensaje: “Hoy es mi primer día del resto de mi vida. Graduación de reeducados. Cada día es una oportunidad para seguir aprendiendo a vivir en paz y tranquilidad, gracias a todos por este día tan especial”, escribió y de paso agradeció a todas las personas que han sido parte de su proceso.

Sus seguidores y amigos aplaudieron su proceso de recuperación dejando mensajes como: “Felicitaciones crack, el verdadero ejemplo de sí se puede”; “Te felicito amigo. Estoy muy orgulloso de vos. Te quiero mucho”; “Dios te bendiga Guarín, nunca es tarde para cambiar nuestra existencia” y “Tú puedes, para atrás ni para coger impulso”.

Actualmente, Fredy Guarín sigue su proceso para superar las adicciones y motiva a otros que están pasando por lo mismo. Además, se dedica a compartir su experiencia y brindar apoyo a quienes enfrentan desafíos similares, demostrando que es posible salir adelante.

