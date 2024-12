Nuevas confesiones de Fredy Guarín sobre lo que perdió por el alcoholismo: “Adicto en recuperación”

Luego de que el exfutbolista Fredy Guarín hablara con Los Informantes sobre todo lo que ha sido su proceso de recuperación y contara, entre otras, quiénes lo han acompañado en el camino para enfrentar su adicción al alcohol, su caso se volvió viral.

Mientras unos aplauden la valentía con la que le ha puesto la cara a los desafíos, él sigue revelando detalles de su batalla frente al alcoholismo.

“Fueron días pesados, me la pasé borracho 10 días por completo, me quedaba dormido del cansancio y me levantaba con una cerveza al lado”, contó en la entrevista de Los Informantes el deportista de 38 años sobre el momento en el que supo que había tocado fondo.

"Me refugié en el alcohol"

En medio del llanto, durante el diálogo con la periodista la Nena Arrázola, Fredy Guarín reveló la clave de su renacer: Liliana Rodríguez, quien fue profesora suya cuando estaba en el colegio y hoy lo acompaña desde su clínica de rehabilitación. El exdeportista la buscó y, gracias a su ayuda, lleva más de 6 meses sin tomar trago.

Fue justamente en un reciente diálogo con ella que Fredy Guarín contó en sus redes sociales otros pormenores de cómo ha estado pateando las adicciones y los excesos.

“Soy un adicto en recuperación (…) llegué hasta aquí por el vacío que sentí un día que no tenía por qué luchar, estaba solo”, subrayó el mediocampista que fue goleador en Argentina, Portugal, Italia y hasta en China.

De acuerdo con su relato, el nacido en Puerto Boyacá no tuvo una infancia fácil, pero siempre luchó por salir adelante y apoyar a su familia. “Había un objetivo en mi mente que era jugar al fútbol”, pero en el camino un monstruo se le atravesó: “el alcohol me cogió ventaja, me refugié en el alcohol por los vacíos que tuve”.

El alcoholismo lo llevó a límites impensados, desde regalar “plata, joyas, lo que tuviera puesto”, tratando de compensar las personas que lo acompañaban, hasta intentar quitarse la vida.

Exfutbolista Fredy Guarín celebra graduación de reeducado de la fundación @fguarin13

En medio de la pandemia del COVID-19, tras llegar desde China - en donde ganó tanto dinero que no podría dar una cifra - tuvo que estar completamente solo en Brasil durante el confinamiento. Según dijo, en esos días podía tomarse hasta 70 cervezas en una noche.

“Me iba para favela, allá en Brasil, ya estaba con cualquier chica sin protección, me abandoné por completo, borracho me iba a buscar peligro, buscar adrenalina, a ver armas, movimiento, yo no media riesgo de nada”, confesó en Los Informantes.

Los mismos excesos le jugaron una mala pasada y, como si se tratara de un milagro, se salvó de la muerte. “Vivía en el piso 17 y me desconecté de la vida, de todo, mi reacción fue mandarme [por el balcón]”, pero por fortuna “había una malla, salté y me devolvió, yo obviamente inconsciente de lo que estaba haciendo, yo no sé qué pasó”.

En medio de un diálogo con su psicóloga y amiga, en el que enfatizó que el alcohol hace mucho daño, Fredy Guarín reconoció que hay cosas que definitivamente no se recuperan, como el tiempo, oportunidades laborales, familiares, personales.

“Yo me salía de control. Es una enfermedad incurable, que tengo que aprender a vivir con ella”, puntualizó Fredy Guarín, agregando que la recuperación le ha permitido estudiar, aprovechar “el amor familiar” y mirar a sus hijos a los ojos y “que ellos se sientan tranquilos y en paz”. Además, espera que su testimonio sirva de ayuda para otros que puedan estar enfrentando problemas como el suyo.

Los hijos de Fredy Guarín

Además de que siempre fue un crack en el fútbol, lo que también sabía todo el mundo de Fredy Guarín es que es padre de tres hijos, dos de su primer matrimonio, con la reconocida venezolana Andreina Fiallo, con quien estuvo casado por más de 10 años, y uno con la modelo y presentadora Sara Uribe.