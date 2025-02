Libertad bajo palabra: así se "vuelan" de la cárcel algunos reclusos

Las cárceles en general son pavorosas, pero las de Colombia, con su altísimo hacinamiento y precariedad, agravan aún más la situación. En el país hay 125 establecimientos de reclusión, y por ello, el taller Libertad bajo palabra es una joya que brilla en la oscuridad. Los Informantes escuchó los relatos, cuentos, biografías, canciones y poemas escritos por los reclusos, letras con alas desde la prisión.

“Hay personas que al llegar a una cárcel de estas se frustran, se ponen a pensar en las familias, cuando piensan demasiado llegan a un estrés, hay personas que se enferman, quieren el suicidio”, afirmó Héctor Lengua, uno de los participantes del taller.

La escritura como escape

Para muchos, la cárcel es sinónimo de muerte, especialmente en Colombia, donde una temporada en prisión significa enfrentar peligro, pobreza, insalubridad, vicio y desesperanza. Nadie quiere estar allí.

“¿Usted cree que escribir es otra forma de volarse de la cárcel? Sí, prácticamente, por ejemplo, cuando uno escribe uno plasma muchos sentimientos y le ayuda como a escapar del roto donde está o del sitio donde está”, señaló Héctor Lengua.

Publicidad

(Lea también: Testimonio de mujer que estuvo 20 años sumida en la adicción: “Pase lo que pase, no me meto un pase”)

La cárcel de Riosucio, Caldas, es una de las prisiones donde el Ministerio de Cultura y el Inpec realizan el taller Libertad bajo palabra. Se trata de que los reclusos escriban, y algunos, como Héctor, se lo toman muy en serio.

Publicidad

"Tenemos cuadernos, lapiceros y plasmamos todo lo que se nos venga en la mente”, contó Héctor.

Taller literario en cárceles colombianas brinda una nueva oportunidad a los reclusos Foto: Los Informantes

Un taller que transforma vidas

A lo largo de un semestre y de la mano de una tallerista, los internos leen textos provocadores y se acercan a técnicas narrativas. Héctor, de 35 años, fue reclutado por la guerrilla cuando tenía 11 y está pagando una condena de 6 años. Lo mejor que le ha pasado en toda su vida fue entrar en contacto con las letras gracias al taller.

"Escribir se vuelve una herramienta de exorcismo si se le puede decir así, de sacar todo eso que tiene en el alma, en el corazón, internamente, dolores, alegrías, sufrimiento, lo que sea, cómo en el papel se vuelve mágico”, afirmó Luisa, la tallerista.

(Lea también: Madre de colombiano detenido en cárcel de El Salvador: "Hasta mi último suspiro intentaré traerlo")

Publicidad

Luisa, licenciada de la Universidad de Antioquia, fue la encargada de dictar el más reciente taller en esta cárcel, que tiene capacidad para 55 reclusos, pero alberga 124.

“Era lo que yo les decía a ellos, yo aquí no vengo ni a condenar ni a juzgar ni a decirle lo hizo bien o lo hizo mal, o eso mal hecho, porque pues son seres humanos que están purgando su condena, que están pagando por eso que hicieron mal, aquí no es usted qué hizo, sino usted qué va a hacer”, señaló la tallerista.

Publicidad

Historias de redención

En las cárceles no son color rosa las historias que se escuchan. En el extremo sur del país, en la cárcel de Leticia, está recluida Paola Pinto, quien entró a esta prisión con tan solo 21 años y el bachillerato a medio hacer. Cometió una tentativa de homicidio y paga una pena de 240 meses, es decir, 20 años de prisión.

“Mi familia no quiere saber de mí, dicen que soy una vergüenza para ellos, que yo los avergüenzo por estar aquí”, señaló.

Narrar su historia ha sido una especie de terapia para asimilar la barbarie que cometió. Paola está por llenar todo un cuaderno con su propio testimonio y ha ayudado a sus compañeras de celda para que también lo hagan.

Escribir para sanar taller literario en cárceles colombianas ofrece redención y esperanza Foto: Los Informantes

(Lea también: Crudo relato de desplazado del Catatumbo: tuvo que recoger los cadáveres de sus tres hermanos)

Publicidad

"Ahí uno reflexiona, uno recapacita, que todo lo que uno hizo en momento de rabia, de ira no es bueno, uno solo se pone a pensar para qué hice eso, por qué será no me calmé, me hubiera ido para mi casa, pero ya es muy tarde, yo pienso en vez de estar aquí en la cárcel debería estar estudiando”, afirmó.

Escribir y leer es la única forma que encuentra consuelo Paola. Lo que más la entristece es el desprecio de su mamá por lo que hizo, desde ese día no ha vuelto a verla ni a hablar con ella.

Publicidad

El taller Libertad bajo palabra no solo ofrece a los reclusos una forma de expresión, sino también una vía para la redención y la reflexión.