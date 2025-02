Lo que se sabe del colombo-israelí secuestrado por Hamás: “Está en un grave peligro”

Elkana Bohbot, ciudadano israelí con nacionalidad colombiana, fue secuestrado el 7 de octubre de 2023 durante el ataque de Hamás al festival de música electrónica Supernova en Israel. Más de 15 meses después, su esposa, Rebecca González, confirmó que sigue con vida y pidió ayuda al Gobierno colombiano.

Las pruebas de vida

Rebecca González recibió noticias de su esposo hace pocos días gracias a Ohad Ben Ami, un rehén liberado el 8 de febrero de 2025, quien aseguró que estuvo con Bohbot en los túneles de Hamás desde noviembre de 2023 hasta su liberación.

“Me ha traído testimonio, me ha traído un mensaje de mi esposo, convivió con él, él estuvo bajo secuestro del grupo Hamás. Él y mi esposo estuvieron juntos durante todo este trayecto, ya en el lunes se cumplen 500 días de cautiverio”, contó Rebecca en entrevista con Noticias Caracol.

Ohad Ben Ami también le entregó una canción y un mensaje de Bohbot: “Me pide que sea fuerte, me dice que él está fuerte en su corazón, en su mente y que va a volver y que me pide que no pierda la fe”.

Sin embargo, las condiciones en las que se encuentra son críticas. Rebecca relató: “Las imágenes hablan por sí solas de los tres secuestrados, la forma en la que fueron secuestrados y la forma en que fueron liberados, están prácticamente hechos huesos. Mi esposo está viviendo un Holocausto”.

Asegura que los rehenes han sido víctimas de maltrato físico, desnutrición y condiciones inhumanas: “A pesar de que mi esposo me mande una prueba de vida, un mensaje, eso a mí no me quita la angustia y el pedir auxilio inmediato de que mi esposo, a pesar de que está vivo, está en un grave peligro”.

Elkana Bohbot secuestrado el 7 de octubre

El 7 de octubre de 2023, la vida de Rebecca González cambió para siempre. Ese día, su esposo Elkana Bohbot fue secuestrado junto con otros rehenes durante el ataque masivo de Hamás. En entrevista con Los Informantes , recordó la angustia que vivió cuando vio un video en el que aparecía su esposo siendo llevado a la Franja de Gaza.

“Verle la cara de susto, la cara de preocupación, el shock... ese no es el rostro de mi esposo”, expresó entre lágrimas.

Rebecca contó que Bohbot trabajaba en la organización del Festival de Música Nova y que insistió en que ella lo acompañara, pero decidió quedarse en casa. Su angustia comenzó cuando intentó comunicarse con él y luego lo identificó en un video difundido por Hamás.

Los videos muestran el cruel recibimiento de los secuestrados, malheridos y asustados, mientras los terroristas eran celebrados

Desde entonces, Rebecca ha luchado la liberación de su esposo. Junto a su pequeño hijo David enfrenta la incertidumbre sobre la situación de Elkana Bohbot.

“Tengo que decirle todos los días a mi hijo dónde está su papá, recordarle que está con muchas personas, que no está solo, que hay personas que lo tienen encerrado”, contó.

El llamado al Gobierno colombiano

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el caso en su cuenta de X: “Tengo un lazo amistoso con el emir de Qatar. Le he pedido mediar para la liberación del colombiano Elkana Bohbot quien está en manos de Hamás”.

Rebecca González le pidió al mandatario que, en su visita a Qatar, aproveche sus conexiones diplomáticas para gestionar la liberación de su esposo.

Tengo un lazo amistoso con el emir de Qatar. Le he pedido mediar para la liberación del colombiano Elkana Bohbot quien está en manos de Hamás.



Busco a través de los nuevos embajadores en Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Unidos, Líbano, todos de origen árabe y nacidos en Colombia,… https://t.co/p1ER2YppEF — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 13, 2025

"El presidente Petro me anunció que dentro de la agenda en Qatar está hablar de la liberación de Elkana", señaló.

Pese a los intentos diplomáticos, Bohbot aún no ha sido incluido en los acuerdos de liberación. Su esposa, sin embargo, no pierde la esperanza y continúa exigiendo acciones inmediatas.

"El Gobierno colombiano ya está al tanto. Y, bueno, estoy esperando por un milagro que el Gobierno colombiano pueda ayudarme a traer a mi esposo lo antes posible”, afirmó.