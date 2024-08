Mujer más longeva de Colombia da consejos para vivir más de 100 años: ¿preocuparse poco?

Según su cédula, María Antonia Cuero nació el 18 de octubre de 1901, es decir, tiene 122 años, lo que la convertiría no solo en la persona más longeva de Colombia sino también en la persona viva más vieja del mundo. Los Informantes visitó a esta señora en diciembre de 2023 y reveló sus secretos para vivir más de 100 años.

Doña María Antonia nació en Buenaventura, cerca de la desembocadura del río Mallorquín y no parece de 122 años, hasta lo piensan a veces su hija Delcy y también Elvia, una de las dos hermanas que le quedan vivas. La adulta mayor está muy bien conservada, pero médicos explicaron fuera de cámaras que, aunque no pueden dar fe de que tenga exactamente esa edad, en temas genéticos y de salud no hay nada escrito.

Según su hija Delcy, “María Antonia es una mujer que se baña sola, se pone lo que le da la gana y no usa pañal”. Ella tiene 66 años y Elvia está por los 80, pero le suelen decir que parece de máximo 70. “Creo que es una genética de familia, porque casi todas no aparentamos los años”, aseguró.

Geriatras expertos explican que no hay una receta mágica para alcanzar los 100 años y es muy difícil explicar cómo una persona puede pasar la barrera de los 120. Sin embargo, Los Informantes le preguntaron a María Antonia si había algún consejo que quisiera compartir.

Aunque no respondió, se sabe que hasta hace unos años repetía que la clave, al menos en su caso, consistía en reír mucho y preocuparse poco, vivir al aire libre, caminar mucho y sentarse poco, comer pescado fresco y ojalá nadar y remar.

Asimismo, la mujer de 122 años aseguró que no le teme a nada porque ya vivió lo que tenía que vivir y ya bailó todo lo que tenía que bailar. Doña María Antonia tiene 8 hijos, 26 nietos, 24 bisnietos, 54 tataranietos y 6 choznos.

La que puede ser la mujer más longeva del mundo trabajó como empleada doméstica en casas de familia en Buenaventura y Cali y repite que se cansó de eso, que prefiere la tranquilidad del campo. Es vanidosa, se peina, se aplica cremas, pide que le pinten las uñas ya no ve muy bien, pero ve televisión cuando se cansa o se aburre.

Se siente cansada y dice que el cuerpo ya no le responde, le duele la cabeza, le cuesta dormir, pero eso sí, puede durar hasta 10 minutos parada sin quejarse con una postura envidiable. Ojalá todos pudiéramos tener la energía con la que ella llegó a los 122 años.

