En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TOMA DEL PALACIO
JAIME ESTEBAN MORENO
ACCIDENTE AV. MUTIS
TRUMP
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA SUB-17
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote Los Informantes
Noticias Caracol  / LOS INFORMANTES  / Palacio de Justicia: madre lloró por 32 años los restos equivocados; eran de guerrilleros del M-19

Palacio de Justicia: madre lloró por 32 años los restos equivocados; eran de guerrilleros del M-19

Durante tres décadas, Nelly Durán creyó visitar la tumba de su hijo, Libardo Durán, quien era escolta del presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía, pero un examen de ADN reveló una dolorosa verdad: esos restos eran de victimarios.

Por: María Camila Triana Castillo
Actualizado: 4 de nov, 2025
Comparta en:
Thumbnail

Publicidad

Publicidad

Publicidad