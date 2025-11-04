En vivo
Noticias Caracol  / SÉPTIMO DÍA  / Niño de 11 meses murió en extrañas circunstancias en jardín infantil de La Calera

Niño de 11 meses murió en extrañas circunstancias en jardín infantil de La Calera

El niño “broncoaspiró y se nos puso morado”, le dijeron a mamá del menor cuando la llamaron a avisarle que lo habían llevado al médico. ¿Quién responde?, cuestionan.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 4 de nov, 2025
