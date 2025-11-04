En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Revelan foto del otro presunto implicado en asesinato de Jaime Esteban Moreno: videos dentro de bar

Revelan foto del otro presunto implicado en asesinato de Jaime Esteban Moreno: videos dentro de bar

Noticias Caracol conoció la imagen del segundo señalado de participar en la brutal golpiza en la que falleció el estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Los Andes tras salir de una discoteca en la localidad de Chapinero. Conozca los detalles.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 4 de nov, 2025
Rostro del otro señalado de brutal golpiza a Jaime Esteban Moreno

