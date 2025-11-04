Un hombre que vestía una camisa negra y orejas del mismo color en su cabeza junto a otro sujeto con su rostro pintado de rojo con negro, sin camisa y con un pantalón negro son los principales señalados como los presuntos homicidas del joven de 20 años, Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de Los Andes, quien falleció tras sufrir un trauma craneoencefálico severo producto de múltiples golpes, patadas y empujones de las que fue víctima la madrugada del pasado 31 de octubre tras salir de una fiesta en la localidad de Chapinero.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Lea también: "Nunca tuvo enemigos": así recuerdan amigos a Jaime Moreno, joven asesinado tras golpiza en Bogotá).

Hasta el momento, la Fiscalía General de la Nación legalizó la captura de solo uno de los mencionados y se le identificó como Juan Carlos Suárez Ortiz, de 27 años, egresado también de la Universidad de Los Andes, quien su perfil de LinkedIn se describe como un profesional de la carrera de Ingeniería Mecánica con especialización en Ingeniería Industrial de la misma institución educativa. Las autoridades efectuaron la detención del hombre y la de otras dos mujeres a las pocas horas de se reportara la agresión.



En total, según los registros preliminares de la investigación por la muerte, estarían vinculadas cuatro personas al crimen, incluyendo a dos mujeres quienes también habrían estado presentes dentro de la fiesta organizada en la discoteca Before Club, ubicada en Chapinero, oriente de Bogotá, la noche del jueves 30 de octubre, y en el momento de la golpiza. Sin embargo, las autoridades decidieron dejar libres a ambas personas en la audiencia llevada a cabo el pasado sábado 1 de noviembre, en la que, además, se anunció la búsqueda del cuarto implicado: un hombre joven vestido de negro, quien aparece en videos de cámaras de seguridad en las inmediaciones del club nocturno.



La foto del rostro del otro presunto implicado en el asesinato de Jaime Esteban Moreno

En los últimos minutos, abogados del bar donde estuvo presente el joven estudiante de Ingeniería de Sistemas le reveló a Noticias Caracol la foto del rostro del presunto implicado en la golpiza a Moreno. La imagen es tomada del metraje de cámaras de seguridad dentro de la discoteca cerca a la puerta de la misma.



En conjunto se dio a conocer un nuevo video en el que se ve al sujeto, usando orejas negras y una camisa del mismo color, caminando junto a Juan Carlos Suárez Ortiz hacía la salida del establecimiento comercial.

Publicidad

Revelan identidad del presunto implicado en el homicidio de Jaime Esteban Moreno NOTICIAS CARACOL

*Noticia en desarrollo. Espere ampliación en breve...

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL