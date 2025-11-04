En vivo
Tren del metro de Bogotá sufrió accidente de tránsito en China: esto ocurrió

El tren, que tenía como destino Bogotá, tuvo que ser devuelto a la fábrica. Tres de los seis vagones del vehículo resultaron con daños, de acuerdo con la empresa Metro.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 4 de nov, 2025
Metro de Bogotá -
