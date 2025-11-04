¿Dónde está conductor que causó tragedia en la Mutis? Dueño del carro recuerda última vez que lo vio

El pasado viernes 31 de octubre, Carlos Mario Cavadía Sierra y Viviana Marcela Suárez murieron tras ser impactados por un carro blanco en la avenida Mutis, en Bogotá. El lamentable accidente fue captado en video. El causante sería un conductor elegido que Edwin Delgado y Camila Bermúdez contrataron para llevarlos a su casa porque, reconocieron, iban en estado de embriaguez y así no podían manejar. (Lea también: Habla familiar de víctimas de accidente en avenida Mutis, en Bogotá: "La justicia nos desamparó")

Sin embargo, una mujer que grabó imágenes después del violento choque señaló a la pareja de haber sido la causante de la tragedia, algo que ambos niegan.

En diálogo con Noticias Caracol en vivo dieron detalles de lo que ocurrió ese día y hablaron del sujeto que los estaba trasladando y que desapareció sin dejar rastro tras el accidente de tránsito en la avenida Mutis.



“En el momento del accidente yo lo vi en el piso”

Edwin Delgado narró lo que sucedió desde que el señalado conductor elegido, al que han identificado como Rubén Romero, los recogió a las 5:54 de la mañana del viernes 31 de octubre en Engativá Muelle.



Dijo que “nosotros contratamos un conductor designado porque nosotros queríamos disfrutar, nos tomamos algo y por eso dijimos, contratemos mejor un conductor, lo designamos. Él, en el momento se llevó el carro, lo lavó y yo le dije ‘yo le aviso, me recoge, por favor, con Camila, y nos lleva al apartamento donde nosotros vivimos. Nos deja el apartamento y yo le pago el Uber y se devuelve’.



Detalló el video de una cámara de seguridad en el que se ve cuando abordan el carro: “Yo me subo atrás en la parte de atrás, yo estoy subiendo a Camila en la parte de adelante, yo me subo atrás, iniciamos la marcha e inmediatamente yo estaba cansado, puedo decir que estaba un poco en estado de embriaguez, sí lo estaba, porque en ningún momento nosotros estamos negando que estábamos en estado de embriaguez. Solo quiero que sepa todo el mundo que yo no era el conductor, nosotros designamos un conductor por la misma razón. Nosotros en el momento del impacto no sabíamos nada, estábamos desorientados de todo”.

Camila Bermúdez, por su parte, señaló que lo que ocurrió en la avenida Mutis fue “algo que nosotros evidentemente no planeamos, nosotros salimos simplemente a disfrutar como cualquier otra pareja lo ha lo ha hecho, como cualquier persona. Simplemente es algo que realmente a nosotros se nos sale de las manos porque no sabíamos ni teníamos mucho menos planeado que eso podía pasar. (…) Nosotros no nos explicamos cómo no fuimos nosotros los que realmente estamos en la posición de esas personas que perdieron la vida. No entendemos cómo no quedamos también sin vida porque veníamos dormidos”. (Lea también: Esta era la pareja que murió en trágico accidente de Av. Mutis, en Bogotá: hay nuevos videos)

Edwin contó que lo que los despertó fue el impacto del carro contra el asfalto.

“En el momento en que nosotros recibimos el impacto, como se puede ver en los videos, salgo en la parte de atrás, por el lado derecho. Lo primero que hago, yo estoy desorientado, salgo a buscar a mi pareja, Camila. Yo la veo a ella por debajo del carro atravesada. Yo no sabía qué había pasado, nosotros no sabíamos nada. Entonces, efectivamente ella estaba ahí. Yo la trato de sacar, pero también me doy cuenta de que dos personas, dos sujetos que se ven ahí, nos estaban robando los celulares. Yo sé que en este momento no son importantes los celulares porque es mucho más importante la vida de dos personas que la perdieron. Pero claro está que yo en el momento como no sabía, yo empiezo a alegar con las dos personas que me están robando”, relató.

Agregó que “una señora, que fue la que empezó a grabar desde el principio, dijo, ‘mire los dos borrachos, yo no sé qué’, y lo que hice fue tomar a Camila e irme hacia la bomba. Yo estaba llamando al conductor, lo llamé, le insistí y no me contestaba. Ellos dicen que nosotros nos fugamos. Nosotros en ningún momento nos fugamos. Llegó la policía, estuvo con nosotros, nos subieron a la patrulla primero. Mientras llegaron las ambulancias nos subieron a la patrulla porque hubo una desinformación por parte de la señora que nos grabó, que dijo que nosotros éramos los que íbamos manejando, y en ningún momento nosotros estábamos manejando. Claro está en el video quién arranca el carro. Y yo lo tengo en comprobaciones por WhatsApp, con conversaciones, tengo todo”.

Sobre el supuesto conductor elegido, aseguró que “mucha gente lo vio salir y lo tenían en el piso al conductor, pero ella (la mujer que lo acusó) se fijó en mí, en grabarme a mí y todo el mundo se fue contra mí. En ese momento él desapareció, yo no lo volví a ver”.

“En el momento del accidente yo lo vi en el piso, pero como yo les digo, yo corrí por Camila. En el momento yo la saco, la corro ahí hacia la bomba y ya de ahí ya no lo volví a ver y yo lo llamé por WhatsApp. A él era el que yo estaba llamando en la bomba, cuando ustedes me ven llamando por celular, era a él”, agregó.

Respecto a su paradero, Edwin sostuvo que ha colaborado con las autoridades, “yo le he dado toda la información que yo sé, dónde trabaja, dónde vive, todo lo que yo sé lo he podido dar. En ningún momento yo me estoy escondiendo de las autoridades. Incluso yo también estuve en el hospital. Yo salí, yo por eso no me podía defender sin una prueba donde se veía que él arrancó mi vehículo, porque es que todo el mundo me juzgaba a mí”.

Insistió en que el supuesto conductor elegido “no me ha respondido. Yo he ido con las autoridades a la casa, el trabajo, en estos momentos ya están verificando donde él trabajaba, los documentos de él, porque especialmente yo necesito que él aparezca por bien de las personas fallecidas, que en paz descanse, mi sentido pésame ante toda la familia. Créanme que yo no soy un asesino, nosotros no somos unos asesinos. Si nosotros estamos acá dando la cara es porque queremos aclarar todo, y créame que eso es un accidente de tránsito que nadie planea ni nadie quiere matar a nadie acá”.

