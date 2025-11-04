En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
BOGOTÁ  / ¿Dónde está conductor que causó tragedia en la Mutis? Dueño del carro recuerda última vez que lo vio

¿Dónde está conductor que causó tragedia en la Mutis? Dueño del carro recuerda última vez que lo vio

Edwin Delgado afirmó que ya les dio a las autoridades toda la información que tiene sobre el sujeto. Su pareja, Camila Bermúdez, dice que no sabe cómo sobrevivieron al accidente que se cobró la vida de dos personas.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 4 de nov, 2025
Pareja que viajaba en carro implicado en accidente de la avenida Mutis reveló detalles del conductor

