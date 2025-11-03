En vivo
BOGOTÁ / El minuto a minuto de la toma y retoma del Palacio de Justicia hace 40 años: voz de un sobreviviente

El minuto a minuto de la toma y retoma del Palacio de Justicia hace 40 años: voz de un sobreviviente

Carlos Julio Betancur, entonces Presidente del Consejo de Estado, narró para Noticias Caracol los momentos de la toma de los altos tribunales por parte del M-19, y de la retoma a mano de las autoridades.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 3 de nov, 2025
Editado por: Laura Valentina Mercado
Relato de un sobreviviente de la toma y retoma del Palacio de Justicia.

