En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
JAIME ESTEBAN MORENO
FALABELLA
SHAKIRA
MARÍA JOSÉ ARDILA
GOLAZO DE JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote Los Informantes
Noticias Caracol  / LOS INFORMANTES  / Isla colombiana de solo 1.6 km es uno de los mejores lugares del mundo para bucear con tiburones

Isla colombiana de solo 1.6 km es uno de los mejores lugares del mundo para bucear con tiburones

Malpelo, la isla rocosa ubicada en el Pacífico colombiano, cumple 30 años como santuario y es uno de los pocos lugares del mundo donde se puede bucear junto a bancos de tiburones martillo.

Por: Johanna Andrea Jaime Molina
Actualizado: 3 de nov, 2025
Comparta en:
Thumbnail

Publicidad

Publicidad

Publicidad