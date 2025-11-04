El mensaje que los agresores le dieron a Jaime Esteban Moreno antes de ser asesinado

Las autoridades siguen recopilando las pruebas sobre el homicidio de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes quien murió tras una golpiza cuando salió de una fiesta de Halloween en la madrugada del pasado 31 de octubre del 2025.

¿Qué detonó la agresión brutal contra el joven? Esta es justamente una de las situaciones que analizan los investigadores de la Fiscalía con las imágenes de video dentro de la discoteca Before Club y en los alrededores del lugar donde golpearon a Jaime Esteban.

El abogado Camilo Rincón, defensor de la familia Moreno, señaló que ya conoce varias imágenes para reconstruir lo que pasó durante la fiesta y la posterior agresión. La pieza clave es su amigo, quien lo acompañaba en el momento cuando fue agredido, lo intentó auxiliar y lo llevó en una patrulla de la Policía hasta el Hospital de Chapinero, donde falleció Jaime Esteban.



El mensaje de los agresores de Jaime Estaban antes de morir

De hecho, según ese joven, Jaime Esteban sí le contó que había tenido una “discrepancia” con uno de los asistentes al evento, por lo que deciden irse y solicitaron servicio de transporte por aplicación. Sin embargo, este no llegó y deciden caminar hasta llegar al Oxxo de la calle 64.



En ese punto, dijo el abogado Romero, los amigos son interceptados por cuatro personas, dos hombres y dos mujeres. Uno de ellos, Juan Carlos Suárez Ortiz, hoy capturado, es quien le propina un golpe en la nuca. El amigo de Jaime Estaban le pidió explicaciones sobre las razones de la agresión.

“Si no se van de acá, los cascamos”, respondió Suárez Ortiz a la pregunta, según el testigo. El par de amigos siguen su camino, pero un par de metros más adelante, Jaime Esteban es de nuevo agredido por el hombre hoy capturado, quien tenía su rostro pintado de rojo y también es estudiante de los Andes.

En videos de cámaras de seguridad se observa cuando el otro hombre, quien vestía de negro, llega corriendo hasta la esquina donde golpeaban a Jaime Esteban y le propina un contundente golpe en su rostro, quedando el joven desvanecido. “Cae inconsciente en ese golpe y es ahí cuando brutalmente y de manera desproporcionada, deciden quitarle la vida”, señaló Romero.



¿Que se sabe del hombre de negro?

Las autoridades están tras la pista de la persona que arremetió contra Jaime Esteban. De hecho, hay imágenes de cámaras de seguridad que muestran el rostro del presunto responsable, quien está prófugo de la justicia.

“No sabemos de quién se trata ni sabemos su nombre o apellidos”, dijo Romero. No obstante, los investigadores tratan de establecer qué vínculo tienen con Suárez Ortiz y las dos mujeres que estaban en el momento del ataque.

Para Romero, los dos hombres fueron quienes le propinaron los golpes mortales a Jaime Esteban. Sobre las razones por las cuales se originaron las discrepancias dentro del bar, dijo que las desconoce y que ni siquiera el testigo puede acreditar qué fue lo que pasó e incluso deciden retirarse para no escalar el conflicto. “Los actos fueron desproporcionados. No tienen justificación”, añadió.

