En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TOMA DEL PALACIO
JAIME ESTEBAN MORENO
ACCIDENTE AV. MUTIS
ACCIDENTE METRO DE BOGOTÁ
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA SUB-17
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Noticias Caracol  / JUDICIAL  / El mensaje que los agresores le dieron a Jaime Esteban Moreno antes de ser asesinado

El mensaje que los agresores le dieron a Jaime Esteban Moreno antes de ser asesinado

El abogado de la familia Moreno, Camilo Romero, habló del caso y reveló algunas circunstancias que rodearon la tragedia.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 4 de nov, 2025
Comparta en:
Rostro del otro señalado de brutal golpiza a Jaime Esteban Moreno

Publicidad

Publicidad

Publicidad