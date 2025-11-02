En vivo
Noticias Caracol  / LOS INFORMANTES  / CAPÍTULOS  / Capítulo Los Informantes: 40 años de Armero, justicia para el Palacio y nadador que rompe barreras

Capítulo Los Informantes: 40 años de Armero, justicia para el Palacio y nadador que rompe barreras

En Los Informantes: el dolor de una madre que busca a su hijo perdido en Armero, la lucha justicia de Nelly Durán tras la toma del Palacio y Gustavo Sánchez, campeón que desafía estereotipos.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 2 de nov, 2025
Editado por: Johanna Andrea Jaime Molina
Capítulos Los Informantes

