¿Por qué decidió Alexa Rochi unirse a las FARC en lugar de seguir el sueño de ser Policía?

Alexa Rochi pasó de estar más de una década en las filas de las FARC a ser una de las fotógrafas de la Presidencia de la República. Tiene 33 años y desde muy pequeña recuerda que tuvo una dura infancia entre la pobreza y el desplazamiento forzado.

Su nombre de pila es María Alexandra Marín, nació en Tuluá, en el Valle del Cauca, rodeada de conflicto armando. Su familia vivía del día a día, ella era la menor de siete hermanos y también, la única niña de la familia. Era una soñadora y quería ser una gran policía, pues desde pequeña creció viendo a las mujeres en uniforme, pero sin saber que a quienes veía eran integrantes de las FARC.

“Recuerdo mucho ver muy bonitas a las femeninas, como le llamarían dentro de la Policía, verlas con fusil y con uniforme, como la imponencia, me gustaba mucho eso. Pero la vida dio vueltas y termine varios años en la guerrilla”, señaló a Los Informantes.

Rochi aseguró que a la mayoría de los comerciantes en Tuluá los amenazaba la guerrilla, incluso relató que tuvo que salir de su municipio con su familia porque al parecer a su padre lo habían confundido con un colaborador de un grupo paramilitar.

Llegaron a San Vicente del Caguán, en Caquetá, donde fueron acogidos por unos amigos de la familia, lo que ellos no sabían es que ese lugar era una de las zonas rojas de las FARC. Sin embargo, estuvieron ahí durante años hasta que esa niña inocente empezó a darse cuenta la realidad en la que vivía. El grupo guerrillero se unía al narcotráfico, comercializaban droga y convocaban reuniones, además, se presentaban ante la comunidad como los líderes de la zona. Se hacía lo que ellos decían.

“Cuando llegamos allá nos encontramos al Mono Jojoy, mi mamá habla con él, le cuenta la situación en la que habíamos llegado. Recuerdo que el Mono me carga y le dije mamá me está cargando el malo. Pero él me dijo usted y yo vamos a hacer buenos amigos”, aseguró Alexa Rochi.

Las palabras del Mono Jojoy atinaban con la realidad, en un par de años, Rochi decidió irse a las filas de las FARC, algo que no dudo en hacer, pues veía que era la salida de todos sus problemas.

¿Por qué terminó Alexa Rochi siendo parte de las filas de las FARC?

La excombatiente comentó que hubo un caso en específico que la hizo salir de inmediato de Tuluá, después de que su familia se regresó, para volver a San Vicente de Caguán donde conoció el mundo de la guerrilla.

Al parecer, el motivo fue un presunto abuso sexual por parte de su padre, un pasado que prefiere no recordar, pero que fue una de las razones para salir de ahí. No fue por ideología sino fue una forma de escapar de su realidad.

“Yo no quiero terminar en la prostitución, no quiero terminar en el mundo de las drogas y dije me voy. Ya las FARC conocía a mi familia, me conocían porque era el principal requisito para uno entrar a las filas y no lo dude. Yo dije me voy, no puedo estar donde me han maltratado y donde no han creído en mí y me fui”, concluyó.

Al saber de su historia muchos asumieron que varios de sus hermanos fueron guerrilleros, pero la verdad era muy diferente, quien se quedó en las filas de las FARC fue ella, la niña, la que menos pensaban que se quedaría.

Tras 11 años de pertenecer a la guerrilla, donde descubrió la pasión por la fotografía, Rochi se convirtió en una especie de biógrafa de la rutina en los campamentos guerrilleros. Una vez firmada la paz, trabajó con el secretariado del partido político de los ex-FARC, retomó su vida civil, pese a las dificultades, ahora hace parte del grupo fotógrafos de la presidencia al lado del Gobierno de Gustavo Petro.

