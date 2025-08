Nueva ley ya obliga a enseñar sobre emociones en todos los colegios de Colombia: así funcionará

A partir del segundo semestre de 2025, los colegios públicos y privados de Colombia deberán incorporar oficialmente la Cátedra de Educación Emocional como parte de sus planes de estudio, desde el nivel preescolar hasta la media. La ley, aprobada por el Congreso y sancionada recientemente por el Gobierno Nacional, establece un marco normativo que obliga a las instituciones educativas a implementar esta nueva materia con un enfoque pedagógico, preventivo y formativo.

La cátedra busca fortalecer el bienestar emocional, prevenir riesgos psicosociales y mejorar la convivencia escolar. Para ello, se han comenzado a desarrollar procesos de capacitación para docentes, orientadores y cuidadores, liderados por el Ministerio de Educación Nacional, en conjunto con otras entidades y expertos en salud mental, psicología infantil y desarrollo socioemocional. Noticias Caracol consultó con dos expertas que dieron a conocer cómo será implementada esta nueva materia de manera oficial en todos los colegios de Colombia.

El objetivo es que los estudiantes aprendan a manejar conflictos, identifiquen sus emociones y desarrollen herramientas para mejorar su salud mental y sus relaciones sociales. Uno de los componentes centrales de la ley es que la cátedra debe tener en cuenta el enfoque territorial. Es decir, cada región podrá adaptar los contenidos de acuerdo con sus realidades sociales, culturales y lingüísticas.



¿En qué consiste esta nueva materia obligatoria en Colombia?

De acuerdo con la ley, la educación emocional se define como un proceso educativo continuo que complementa el desarrollo cognitivo, permitiendo la adquisición de competencias emocionales como la regulación de emociones, el reconocimiento del otro, la empatía y la toma de decisiones. La ley establece que estas habilidades deberán integrarse a los contenidos pedagógicos de manera transversal, adaptándose al contexto de cada región y a las necesidades particulares de cada institución. Entre las competencias emocionales que serán abordadas en clase están la conciencia emocional, la autonomía, la inteligencia interpersonal y las habilidades de vida para el bienestar.

"El objetivo de este concepto es promocionar la educación, formación y alfabetización de las emociones en todos los contextos, desde el nacimiento de las personas hasta el fin de vida de las personas", indicó Nadia García, jefe del Centro Rosarista de Educación Emocional. Además, según lo indicado en la ley, esta también reconoce la necesidad de ajustar la enseñanza para estudiantes con discapacidad, garantizando materiales accesibles y metodologías incluyentes.

El Ministerio de Educación será el encargado de emitir los lineamientos pedagógicos, diseñar las estrategias de implementación y supervisar la aplicación de la nueva materia. Para ello, deberá crear una Comisión Nacional de Seguimiento y Evaluación, conformada por representantes del Gobierno, docentes, psicólogos, padres de familia, gremios educativos y expertos académicos. Esta comisión tendrá entre sus funciones revisar periódicamente el impacto de la cátedra, emitir conceptos técnicos, aprobar metodologías y formular ajustes según el contexto. Además, la ley establece que se podrá hacer uso de convenios con entidades públicas o privadas especializadas en salud mental o protección de la niñez para fortalecer el contenido de la asignatura.

"Es una tarea que deberían tener muy presente los colegios, porque hoy los jóvenes realmente vienen desprovistos de habilidades para la vida y las habilidades socioemocionales creemos que son fundamentales principalmente con tres objetivos: prevención de las violencias, promoción de la salud mental y la sana convivencia", expresó Ana María Restrepo, decana del Centro Rosarista de Educación Emocional.



¿Cómo será implementada nueva Cátedra de Educación Emocional?

Nivel educativo Edad aproximada Aprendizajes emocionales Primera infancia (prejardín, jardín y transición)

0-2 años Heterorregulación

Descubrimiento emocional

Vínculos seguros y afectivos

Construcción de la identidad

Relacionamiento con el mundo Primera infancia (prejardín, jardín y transición)

3-5 años Autoimagen: "reconocer mi cuerpo"

Gestión emocional: "reconociendo lo que siento"

Autoeficacia: "desarrollar seguridad y confianza"

Autoconcepto: "una mirada de mí mismo(a)"

Comunicación asertiva: "expresar que necesito ayuda"

Escucha activa: "establecimiento de sus bases"

Participación: "me involucro en mis entornos"

Pensamiento creativo: "imaginando soluciones y alternativas"

Autonomía: "construyendo mi propio camino"

Establecer y perseguir metas: "explorando caminos y oportunidades"

Autorregulación: "mis respuestas emocionales en función de los entornos" Infancia (ciclo 1 y 2 grado 1º a 5º) 6-11 años Autoconcepto

Gestión emocional

Autorregulación

Empatía

Autoconciencia

Toma de perspectiva

Comportamiento prosocial

Manejo de conflictos

Comunicación asertiva

Escucha activa

Participación y sentido de propósito

Pensamiento crítico

Autonomía

Cuidado y autocuidado

Toma de decisiones

Pensamiento creativo Adolescencia

12-17 años

Autorregulación

Autoconciencia

Autoaceptación

Autoeficacia

Toma de perspectiva

Conexión afectiva

Cuidado mutuo

Escucha activa

Comunicación asertiva

Negociación

Reconocimiento del entorno

Tolerancia a la frustración

Sentido de comunidad

Pensamiento crítico

Responsabilidad

Docentes ya se están formando en colegios de Bogotá sobre educación emocional

Uno de los primeros pasos en la implementación ha sido la formación de líderes educativos: en Bogotá, por ejemplo, la Secretaría de Educación del Distrito ya avanza con el programa Escuelas con Emociones, del cual se desprende la estrategia Aulas con Emoción. Este plan trabaja con rectores, coordinadores, docentes y orientadores para fortalecer habilidades socioemocionales desde el liderazgo institucional.

El programa incluye acciones como la creación de planes institucionales de transformación, una malla de aprendizajes en habilidades socioemocionales (HSE), atención a situaciones críticas y resignificación del conflicto como una oportunidad pedagógica. Aunque esta iniciativa es distrital, el Ministerio de Educación ha indicado que será una guía para su aplicación nacional. Las instituciones de educación superior que ofrecen programas en Ciencias de la Educación también podrán incluir contenidos sobre educación emocional en sus currículos. La meta es que la formación docente también se transforme desde la universidad, permitiendo que las nuevas generaciones de maestros estén preparados para abordar este componente desde el aula.

De hecho, la experta Ana María Restrepo asegura que, "la educación emocional no es una experticia solamente del área de psicología, que a veces es una tendencia de creer que es así, pero en realidad no, eso es multidisciplinar, y la idea es poder permear el aula, pero a través del docente. Si no, no logramos nada. Entonces yo creo que la piedra angular definitivamente está en el docente. Y sin duda hay que pensar que primero el docente tiene que estar bien. Entonces no es solamente enseñarle cómo hacerlo en el aula, sino que él también esté bien. Esos acuerdos que hace el alumno con el docente, pues son los acuerdos emocionales que hacen que en el aula realmente sea un aula segura".



Nueva materia será evaluada en Saber 11 del Icfes

Otra novedad importante es que la ley ordena al Ministerio de Educación implementar, en conjunto con el Icfes, mecanismos de evaluación de las competencias emocionales a través de las pruebas Saber 11, o mediante otros instrumentos que se desarrollen. De esta manera, se busca medir de forma sistemática los avances en habilidades emocionales a lo largo de la educación escolar. Además, el Ministerio de Salud y Protección Social deberá realizar una nueva Encuesta Nacional de Salud Mental (ENSM) con enfoque en niñez y adolescencia, para tener una línea base que permita tomar decisiones informadas sobre la implementación y ajustes de la cátedra en todo el país.

La norma establece que los padres, madres o tutores legales tienen el derecho irrenunciable de conocer e involucrarse en el proceso. Las instituciones deberán informar claramente sobre los enfoques, metodologías, materiales y contenidos que se impartirán en la cátedra. Asimismo, se promoverá la participación activa de las familias en la construcción de ambientes escolares emocionalmente seguros y saludables.

La implementación de la Cátedra de Educación Emocional se articulará con los programas ya existentes de bienestar emocional y convivencia escolar, y modifica parcialmente la Ley 1620 de 2013 (Ley de Convivencia Escolar), al añadirle nuevas funciones al Comité Nacional de Convivencia Escolar, como la formulación de lineamientos específicos para la nueva asignatura y la evaluación periódica de su impacto.



Nueva ley sancionada deberá ser obligatoria en todos los colegios de Colombia

La ley es de aplicación obligatoria en todas las instituciones educativas de Colombia, sin distinción entre colegios públicos o privados. Esto implica una transformación estructural del currículo escolar, que ahora deberá integrar el componente emocional como parte esencial del proceso formativo. El Ministerio de Educación tendrá hasta 12 meses para reglamentar formalmente la asignatura y establecer las condiciones para su integración total al sistema educativo. Mientras tanto, en varias regiones ya se avanza en pilotos, capacitaciones y diseño de materiales pedagógicos.

Aunque su implementación apenas comienza, la Cátedra de Educación Emocional, según los expertos, se perfila como uno de los cambios más importantes del sistema educativo colombiano en los últimos años. Su propósito incluye formar estudiantes con mayor conciencia de sí mismos, con herramientas para enfrentar desafíos emocionales, y con capacidades para construir relaciones más sanas en la escuela y en la vida. Expertos condicen en que esta nueva asignatura plantea una nueva visión de la educación: más integral, humana y conectada con las emociones.

"Medir si la educación emocional previene la violencia en los entornos escolares o en la sociedad, por lo menos necesitamos unos 10 años para poder saber si funcionó. Entonces necesitamos empezar a medir con los pequeñitos, con los niños, niñas, que vamos a empezar a implementar la educación emocional en este momento, y hacer una medición año a año, ojalá cuando ellos se gradúen del colegio, y de ahí, hacia dónde van, cómo terminaron desde la educación emocional", concluyó la experta Nadia García, jefe del Centro Rosarista de Educación Emocional.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co