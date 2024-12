Crudo relato de víctima de explotación sexual en Colombia: “Lloraba todos los días”

La explotación sexual en Colombia es una problemática grave que afecta a miles de menores de edad. Este delito ha aumentado significativamente en los últimos años, lo que ha puesto en alerta a las autoridades. Los Informantes conoció el testimonio de una joven que vivió en carne propia esta cruda realidad.

El testimonio de 'Gloria'

'Gloria' confesó que fue entregada por una supuesta amiga que la convenció de salir a una fiesta. "Vendí mi cuerpo y la persona se aprovechó de mí, me grabó, publicó los videos y tuve las consecuencias de mis actos. Fue un extranjero, norteamericano, una persona adulta obviamente", afirmó.

Tenía 16 años cuando ocurrió ese episodio traumático en su vida. Era solo una niña cuando fue víctima de abuso sexual, en un ambiente donde el alcohol, las drogas, las mentiras y los menores de edad estaban presentes.

El pedófilo, un peleador de artes marciales mixtas llamado Jaymes Christopher Schulte, drogaba y grababa a las niñas sin su consentimiento y luego subía los videos a las redes sociales.

Jaymes Christopher Schulte fue capturado en noviembre de 2023 por el delito de explotación sexual a menores Archivo particular / Los Informantes

"Ese video estaba viral, la gente lo compartía como si fuera un meme. Yo no denuncié, me sumergí en una depresión por ahí de 2 meses, no comía, no salía, lloraba todos los días", mencionó 'Gloria' y añadió que en ese momento estaba en noveno grado y los impactos de ese video afectaron drásticamente su vida.

‘Gloria’ encontró apoyo en la Fundación Libertas International, donde recuperó su autoestima y tuvo la valentía para denunciar a su abusador. “Lo capturaron el año pasado en noviembre. Creo que iba intentar entrar a Argentina, pero no lo dejaron. En Miami ya tenían la orden de captura. Para mí si se hizo justicia”, aseguró.

Además, enfatizó que no solo ella había sido víctima, sino que había muchas más niñas en la misma situación. Por ello, pidió que quienes han sido víctimas de explotación sexual alcen su voz para que nadie más tenga que vivir lo que ella sufrió.

Protección para víctimas de explotación sexual

La Fundación Libertas International busca luchar contra la explotación sexual infantil. Gracias a los testimonios de las víctimas, ha logrado capturar a 12 pedófilos que operaban en Medellín.

Tyler Schwab es un misionero mormón que empezó a trabajar en prevención de este delito con una ONG. En 2017, llegó por primera vez a Colombia, donde fundó Libertas International con el objetivo de ayudar a las víctimas.

La Fundación Libertas International busca luchar contra la explotación sexual infantil. Cortesía: Libertas International / Los Informantes

“En la fundación estamos atendiendo 123 víctimas y 90 que están en la ciudad de Medellín. El problema es mucho más grande de lo que hemos pensado”, dijo Tyler.

Esta fundación trabaja junto la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, la Fiscalía y con la agencia de Inmigración y Aduanas de EE. UU.

(Lea también: Comunidad del anillo: desde el exilio, el hombre que hizo las denuncias habla con Los Informantes)

Cifras alarmantes

Este año, Medicina Legal realizó 13.420 exámenes medicolegales por presuntos delitos sexuales. La Policía Nacional registró 1.086 casos de explotación sexual de menores, un 36% más en comparación con el mismo período del año anterior.

La violencia sexual contra niños y niñas es la principal causa de ingreso al ICBF. En noviembre, 13.237 menores ingresaron a procesos de restablecimiento de derechos por este delito. Las cifras son alarmantes y preocupantes en una sociedad donde los más perjudicados son nuestros menores de edad.

