Un amor a prueba de todo: pareja enfrentó sus adicciones y las superó para ayudar a otros

Una pareja se sumergió en el mundo de las adicciones y demostró que el amor puede superarlo todo. En 2023,Los Informantes conoció la historia de Harold Correa, quien tuvo que enfrentar el problema de la drogadicción junto a su esposa, Martha Lucia Ruiz, que padecía codependencia. Ahora, rescatan a personas de ese flagelo en las zonas más peligrosas de Bogotá.

>>>Salvando Juanchaco: esta iniciativa convierte la contaminación de plástico en curiosos materiales

“Yo todos los días voy a grupo de apoyo de doce pasos, me reúno con otros adictos en recuperación. Sé y soy consciente que padezco una enfermedad que se llama alcoholismo y drogadicción”, aseguró Harold, quien para ese entonces ya llevaba 13 años sin beber ni consumir sustancias psicoactivas.

Un amor que superó las adicciones

Harold y Martha llevan 30 años juntos, y su valiente amor les ha permitido sobrevivir a los problemas de las drogas, el alcohol y la codependencia, después de que ella lo rescatará del vicio en una olla en Bogotá.

La pareja encontró un nuevo propósito en sus vidas, pero primero tuvieron que luchar contra sus adicciones. Los Informantes

Publicidad

>>>La batalla de una diseñadora contra "herencia maldita" que hace que el cáncer se reproduzca en su cuerpo

Se conocieron en su adolescencia cuando se convirtieron en vecinos en un barrio al sur de la capital. Ambos compartían los vacíos de crecer en hogares disfuncionales. “No tuve una figura paterna, ni hermano, ni tío. Por esto, la enfermedad también se aprovechó...Cuando encontré a Harold, vi un respaldo, una ayuda. Nos volvimos absolutamente enfermos los dos, tanto yo de la codependencia como él de su adicción”, afirmó Martha.

Publicidad

Por otro lado, Harold vivió con el secreto de haber sido abusado sexualmente, temiendo a las represalias de su agresor, quien lo amenazaba con matar a su madre si hablaba. Su única solución para liberar su dolor fue refugiarse en el alcohol.

>>>>Asesinaban habitantes de calle en universidad y vendían sus cuerpos para clases, en Barranquilla

A los 14 años, Harold y Martha tuvieron a su primer hijo, un hecho que desconsoló a sus familias, ya que consideraban que eran muy jóvenes para asumir esa gran responsabilidad.

Después de un tiempo, Martha luchaba no solo por sacar adelante a un hijo, sino a tres niños, y a un marido que estaba consumido por el alcohol. ”Me decía ‘ahí le dejo la plata para pagar estos servicios’ y yo me consumía cosas bajo cuerda y a veces me gastaba la plata del mercado para consumir...A los 21 años, ella me buscó la primera ayuda”, reveló Harold, quien recuerda que su esposa hizo lo incansable por sacarlo de su adicción.

Publicidad

>>>Madres de cuatrillizos superan con amor los desafíos y complicaciones del embarazo múltiple

Harold tuvo que pasar por 38 procesos de rehabilitación. A pesar del sufrimiento que sabía estaba causando a su esposa y su familia, a ella nunca se le pasó por la cabeza dejarlo. Tenía una codependencia que no le permitía separarse de él.

Publicidad

“Los familiares somos más enfermos que el mismo adicto, poseemos una enfermedad que se llama la codependencia. Mi sustancia no es el alcohol ni las drogas. Mi sustancia es ver feliz a la otra persona”, comentó Martha, asegurando que muchas veces “alimentaba” la enfermedad de su esposo con tal de no perderlo.

En uno de los centros de desintoxicación por los que pasó, Harold escribió un diario como parte de su terapia, donde mencionaba todos sus secretos, esos que nadie llegó a conocer. Eran páginas llenas de confesiones sobre todo lo que vivió en su infancia y adolescencia. Martha lo leyó y supo que tenía que hacer algo para ayudar a su esposo, además de ayudarse a sí misma.

>>>'Poderosas’ revoluciona la educación sexual en Barú para enfrentar el embarazo adolescente

Una fundación les dio sentido en sus vidas

Luego de sufrir una crisis por el consumo excesivo, Harold buscó respuestas en una fundación que ayuda a personas en situación de calle. Allí realizó una labor social con 30 habitantes de calle, y desde entonces, eso se convirtió en su motor para salir adelante. Tenía un propósito: reconectarse con la vida, darle un sentido a su existencia y ayudar a otros a salir de ese cruel y doloroso mundo de la adicción.

Por medio de una fundación, Harold, Martha y un equipo ayudan a habitantes de calle en Bogotá Los Informantes

Publicidad

“Ahorita en Bogotá hay 13 mil habitantes de calle, todos nacieron rozagantes y nadie pensó que ese ser humano iba a ser un adicto. Nadie sabe que es una enfermedad que se llama adicción”, dijo Harold.

Con la fuerza de un amor que ha superado todo, Harold, Martha y una red de apoyo reparten comida en las calles de Bogotá. Ayudan a que más personas salgan de la adicción y puedan ver un nuevo rumbo de esperanza en sus vidas. Esta labor los ha salvado de sí mismos y de sus peores adicciones.

Publicidad