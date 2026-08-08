Informes policiales revelan supuestas amenazas de muerte contra Lionel Messi en Mundial de EE. UU.

Medios del mundo, como el Daily Star, han revelado un informe interno del Centro de Cooperación Policial Internacional (IPCC), coordinado por el FBI, que detalla que en el Mundial de fútbol celebrado en Estados Unidos se registraron amenazas y acosos contra diversas figuras del deporte.

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De hecho, de acuerdo con los documentos policiales, Lionel Messi fue el jugador más amenazado durante todo el torneo. Según los medios internacionales que revelaron el informe, antes del encuentro entre Argentina y Jordania, que ganó la selección albiceleste, las autoridades recibieron una llamada en el aeropuerto de Dallas.

Un hombre afirmó que él y otras dos personas se dirigían al estadio equipados con bombas caseras y un fusil AR-15, mencionando explícitamente su intención de atacar al astro argentino y a otros jugadores.



Además, se registró una amenaza de atentado suicida en Atlanta durante el partido de Argentina contra Egipto. Según lo revelado, un usuario de la red social X publicó que planeaba entrar al estadio con cuatro bombas pegadas a su cuerpo para atentar contra Messi. Aunque no se pudo comprobar la capacidad real del autor para ejecutar el plan, el mensaje activó protocolos de seguridad máxima.



Otro de los episodios preocupantes también se desarrolló en el mismo estadio de Atlanta, donde una llamada anónima alertó sobre la presencia de tres artefactos explosivos en las papeleras de las gradas, lo que obligó a una inspección exhaustiva con unidades caninas que finalmente resultó ser una falsa alarma.

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En tanto, según el informe, otras figuras del fútbol fueron blanco de episodios de acoso por parte de aficionados, como es el caso del portugués Cristiano Ronaldo, quien tuvo aproximaciones no autorizadas, al punto que se reportaron detenciones de individuos que intentaron colarse en su hotel en Houston o acceder a su ascensor en Toronto. Además, un aficionado logró saltar al campo durante el partido Portugal-Croacia para intentar llegar hasta él.

Kylian Mbappé, en tanto, fue blanco de ataques xenófobos tras un partido contra Paraguay, país donde incluso se difundieron imágenes de hinchas quemando un muñeco con su rostro. El reporte también indicó que otros jugadores como Lucas Digne, Alexander Sorloth y Jaminton Campaz recibieron amenazas de muerte por su desempeño en el campo.

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