Así recordaba Messi a su papá, quien falleció tras luchar contra larga enfermedad: "Lo disfrutaba"

El mundo de fútbol está despidiendo a Jorge Horacio Messi, papá de Lionel Messi, quien falleció este sábado a los 68 años en Rosario (Argentina). En medio de las conmemoraciones y los mensajes, se ha recordado una entrevista en la que el jugador habla de cómo fue su infancia junto a Jorge, quien además era reconocido por ser el cerebro detrás de la carrera futbolística y las finanzas del astro argentino.

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Lionel, al ser preguntado por su padre en conversación con el medio TyC Sports en 2019, afirmó que recuerda cómo Jorge trabajaba extensas jornadas en la empresa siderúrgica Acindar, donde con sus estudios de técnico químico alcanzó el grado de supervisor de calidad. “Mi viejo se levantaba a las 4 de la mañana y volvía a las 9 de la noche para cenar todos los días. Nos veíamos poco y cuando nos veíamos, me disfrutaba, no me cagaba a pedos nunca. Yo lo disfrutaba muchísimo a él porque lo extrañaba y esperaba que llegara para poder abrazarlo”, indicó el astro en su momento.

El jugador aseguró que, aunque no pasaba mucho tiempo junto con su padre, sí valoró mucho las enseñanzas que trajo a su vida: "Él se la pasaba trabajando la verdad, pero sí que intento copiar así como me criaron a mí, yo criar a mis hijos”. Además, Lionel afirmó que, al vivir esta realidad, hoy en día valora el tiempo que pasa con sus hijos. “Obviamente tengo muchas cosas de mi viejo, pero la realidad es que mi viejo laburaba todo el día y no compartía tanto tiempo con nosotros. Yo tengo la suerte de estar con mis hijos todo el día prácticamente. Entreno a la mañana, puedo disfrutar el día con ellos cuando salen de la escuela. Viajo los fines de semana, vuelvo y estoy otra vez con ellos”, dijo.



La historia de Jorge Horacio Messi

Jorge Horacio Messi nació en 1958 en la misma urbe de la provincia de Santa Fe donde murió en las primeras horas de este sábado, según informó el sanatorio Centro, clínica en la que había sido ingresado por las derivaciones de una larga enfermedad.Con su esposa Celia Cuccittini tuvieron cuatro hijos: Rodrigo, nacido en 1980; Matías, en 1982; Lionel, en 1987; y María Sol, en 1993.



En 2000, el pequeño Lionel mostraba su enorme talento en la cantera del Newell's Old Boys de Rosario, y un compilado de imágenes de vídeo con sus mejores jugadas llegó a manos de ojeadores del Fútbol Club Barcelona de España, que propuso a la familia la posibilidad de realizar una prueba, por lo que Jorge y su tercer hijo viajaron a tierras catalanas.



El padre del astro abandonó su trabajo en Acindar y comenzó a llevar adelante el traslado de su esposa y sus otros tres hijos, al tiempo que su carrera se transformaba para dedicarse a tiempo completo a representar los intereses económicos del talento juvenil argentino. Luego del éxito de Lionel en el fútbol, Jorge Messi mostró un muy bajo perfil público y un evidente talento en la negociación, que reportaron a lo largo de los años un crecimiento imparable del patrimonio familiar, al punto de que en mayo de 2026 los medios especializados calculaban que esa fortuna ya había alcanzado los 1.000 millones de dólares.

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Las últimas noticias sobre el padre de la familia Messi llegó durante el Mundial 2026, cuando su estado de salud generó preocupación y algunos medios argentinos llegaron a informar de su deceso. En ese momento, el entorno del jugador negó la muerte en un comunicado: "La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta".

LAURA VALENTINA MERCADO

*Con información de EFE

