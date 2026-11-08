Accidente ferroviario en Egipto: dos trenes colisionaron y dejan al menos 4 muertos y 88 heridos

Al menos 4 personas murieron y 88 resultaron heridas este domingo en un accidente ferroviario ocurrido en la región de Al Ayat, en la provincia egipcia de Giza, a unos 59 kilómetros al sur de El Cairo, después de que dos trenes de pasajeros colisionaran y vari

os vagones descarrilaran, informaron fuentes oficiales.



Según un recuento preliminar, el Ministerio de Salud y Población egipcio informó del fallecimiento de cuatro personas en el siniestro y elevó a 88 la cifra de heridos, si bien el número podría aumentar a medida que avancen las labores de rescate.

El accidente se produjo en la carretera agrícola El Cairo-Asuán, cerca del cruce de Gerza, en el tramo ferroviario comprendido entre las estaciones de Kafr Ammar y Al Raqqa.

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De acuerdo con los últimos datos, 72 ambulancias participaron en las operaciones de transporte y evacuación de los heridos, de los cuales 49 fueron trasladados al Hospital Al Wasta, 29 al Hospital Al Ayyat y 10 al Hospital Atfih.



El siniestro se produjo cuando el tren número 134, correspondiente al servicio 'Tahya Misr', que cubría el trayecto entre Giza y Fayum, colisionó con la parte trasera del tren número 2010, que realizaba el recorrido entre El Cairo y Asuán, detalló la compañía Ferrocarriles Nacionales de Egipto en un comunicado.



Ante la magnitud del accidente, el ministro de Salud y Población, Jaled Abdel Ghaffar, ordenó mantener en estado de alerta máxima todos los centros sanitarios de las provincias de Giza y Beni Suef.

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Efectivos de Protección Civil, equipos de emergencia ferroviaria y fuerzas de seguridad se desplazaron hasta el lugar del siniestro, que fue acordonado para facilitar las operaciones de rescate.

Por su parte, la empresa ferroviaria envió grúas y equipos especializados para retirar los restos del accidente, desplazar los vagones afectados y restablecer la circulación ferroviaria en ambos sentidos de la línea El Cairo-Asuán, que conecta la capital con el sur del país.

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Mientras tanto, la Fiscalía ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias y las causas de la colisión mediante la intervención de especialistas técnicos, que inspeccionarán el lugar del accidente, analizarán las condiciones en las que circulaban ambos trenes y recabarán testimonios.

Asimismo, el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, dijo en sus redes sociales que ha ordenado a las autoridades competentes que proporcionen la atención médica necesaria a las víctimas, que "agilicen la investigación de las circunstancias del accidente y exijan responsabilidades a quienes resulten negligentes".

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El siniestro vuelve a poner de manifiesto los problemas de seguridad que afectan al sistema ferroviario egipcio, donde se han registrado numerosos accidentes a lo largo de los últimos años.

Entre los factores que han contribuido históricamente a estos incidentes figuran el deterioro de las infraestructuras, las deficiencias en los sistemas de señalización y las dificultades para garantizar el mantenimiento adecuado de las vías y del material ferroviario.

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Entre los accidentes ferroviarios más graves registrados recientemente en el país destaca la sucesión de dos siniestros ocurridos en marzo de 2021, ambos con alrededor de una veintena de muertos y centenares de heridos.

AGENCIA EFE