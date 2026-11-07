En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
PARAGUAY
CHAT GUSTAVO PETRO
PAPÁ LEÓN XIV
ALIAS LA ABUELA
FENALCO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / "Sean puentes": el mensaje del papa León XIV durante su visita a Uruguay

"Sean puentes": el mensaje del papa León XIV durante su visita a Uruguay

Durante su visita a Uruguay, el papa destacó el valor del mate como símbolo de amistad, encuentro y fraternidad. El mensaje lo compartió durante una misa en Paysandú, ante cerca de 40.000 asistentes.

Por: EFE
Actualizado: 7 de nov, 2026
Comparta en:
Papa León XIV
El papa León XIV
AFP

El papa puso este sábado al mate, una de las bebidas más representativas de la región y símbolo uruguayo, como ejemplo para "compartir, estar juntos y estrechar lazos", durante la misa que celebró ante cerca 40.000 fieles en Paysandú, en la segunda jornada de su visita a Uruguay, primera etapa de una gira que también lo llevará a Argentina y Perú.

El papa se trasladó en avión al Parque París Londres, una explanada en la localidad de Paysandú situada en la frontera con Argentina y próxima a Brasil, y donde pudieron acudir peregrinos llegados de países vecinos para participar en esta primera misa en Latinoamérica.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

En su homilía en este país, cuya Constitución estableció la separación de la Iglesia y el Estado en 1918 y donde el 36 % se declara católica y un 29 % se considera agnóstica o atea, el papa invitó a los fieles a fortalecer los vínculos comunitarios y a mantener viva la transmisión de la fe.

Publicidad

Últimas Noticias

¿Qué pasará con el dinero de los clientes de Ueno bank? Esto se sabe de los pagos
MUNDO

¿Qué pasará con el dinero de los clientes de Ueno bank? Esto se sabe de los pagos de Paraguay

Disturbios frente a la casa de Santiago Peña, expresidente de Paraguay: ciudadanos intentan ingresar por la fuerza
MUNDO

Tras destitución y captura de Santiago Peña en Paraguay, manifestantes intentan ingresar a su casa

Y utilizó tres símbolos uruguayos para apoyar su discurso: el mate, los puentes y los palmerales.

"El mate es signo de familiaridad, de amistad y de encuentro. Nos enseña a compartir y a estar juntos, a estrechar los lazos que nos unen y hermanan", afirmó el pontífice.

"Seguramente el mate los ha acompañado también hoy, en el viaje de camino a esta celebración, y los acompañará al regresar", dijo el papa a los fieles, a quienes explicó que esta costumbre tan arraigada en la región representa también "la acogida, la integración y los valores comunes".

Publicidad

Destacó que tomar mate es "un ritual lleno de simbolismos, donde se dialoga sin palabras y cada detalle posee un significado propio", pero también recordó cuando se toma en soledad y acompaña los momentos de silencio y oración.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

"En esos espacios de soledad, cuántas veces tantos de ustedes le habrán confiado a Dios sus preocupaciones y necesidades, sus deseos y anhelos más profundos", señaló a los fieles.

Publicidad

Al referirse al puente internacional General Artigas, que atraviesa el río Uruguay y une las ciudades de Paysandú y Colón, en Argentina, lo presentó como símbolo de "apertura, comunicación e intercambio".

Construir puentes

"¡Qué importante es ser constructores de puentes! Esa es la vocación a la que todos estamos llamados: construir puentes, estrechar lazos, unir, comunicar, transmitir la alegría de la fe", afirmó.

El papa advirtió, sin embargo, de que para que un puente no se derrumbe necesita unos cimientos sólidos. Por ello, subrayó la importancia de una formación cristiana profunda que permita a los creyentes "dar razones de nuestra fe a todo el que nos lo pida" y "no dejarse arrastrar por doctrinas extrañas".

Publicidad

"Solo así seremos instrumentos de unidad y vínculos de caridad", agregó.

También se detuvo en las palmeras, de fuertes raíces y que no suelen crecer aisladas y forman palmerales. Un ejemplo que trasladó a la Iglesia, a la que definió como "una comunidad de hermanos que hunde sus raíces y bebe de un manantial común".

Publicidad

El pontífice recordó la figura del beato Jacinto Vera, primer obispo de Montevideo y conocido como el 'obispo gaucho', que recorrió en tres ocasiones el territorio uruguayo para llevar la fe y la esperanza a sus habitantes.

El papa pidió continuar el legado de estos "sembradores del Evangelio" con "justicia, honestidad y fidelidad" y, asimismo, instó a seguir formando en la fe a niños y jóvenes, acompañar a las familias, sostener a los ancianos y practicar las obras de caridad.

Publicidad

"Los animo a continuar la misión evangelizadora con entusiasmo. Sean puentes, para que muchos se encuentren con Jesús. Sean comunidad fraterna, que se reúne y comparte la vida y los proyectos, los sueños y las esperanzas, especialmente con los más necesitados", concluyó.

Después de la misa visitará la Basílica de Nuestra Señora del Rosario y San Benito de Palermo. Allí rezará ante la imagen de la Virgen, hará una ofrenda floral y bendecirá a los fieles desde la plaza Constitución y sobre las 12:45 hora local (15:45 GMT), volverá a salir rumbo al aeropuerto local para tomar el avión hacia Montevideo.

Publicidad

AGENCIA EFE

Relacionados

Papa León XIV

Religión

Uruguay

Publicidad

Publicidad

Publicidad