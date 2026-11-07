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Noticias Caracol  / MUNDO  / Dos paracaidistas fallecieron luego de que sus equipos chocaran y se enredaran en pleno vuelo

Dos paracaidistas fallecieron luego de que sus equipos chocaran y se enredaran en pleno vuelo

Dos paracaidistas que participaban en un evento relacionado con un intento de récord mundial en California murieron tras sufrir una colisión en el aire.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 7 de nov, 2026
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Dos paracaidistas fallecieron luego de que sus equipos chocaran y se enredaran en pleno vuelo
Imagen de referencia -
Canva

Un accidente durante un evento organizado de paracaidismo en California, Estados Unidos, terminó con la lamentable muerte de dos participantes que colisionaron en el aire cuando se preparaban para aterrizar. Aunque ambos fueron trasladados a un hospital local en estado crítico, fallecieron debido a la gravedad de las lesiones sufridas al impactar contra el suelo.

El hecho ocurrió el viernes 6 de noviembre en las instalaciones de Skydive Elsinore y fue confirmado por la compañía encargada de organizar la actividad. Según el comunicado de la empresa, los dos paracaidistas contaban con licencia y experiencia en esta práctica deportiva.

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De acuerdo con la información entregada por el Departamento de Bomberos del Condado de Riverside, ambos sufrieron lesiones traumáticas y fueron trasladados a un centro médico cercano en estado crítico. Sin embargo, posteriormente se confirmó que los dos murieron en el hospital.

¿Cómo ocurrió el accidente de los dos paracaidistas?

De acuerdo con los medios estadounidenses, Skydive Elsinore explicó que las primeras etapas del salto se desarrollaron con normalidad. Tanto la caída libre como la apertura de los paracaídas transcurrieron sin inconvenientes, pero el accidente ocurrió cuando los participantes se preparaban para llegar a tierra.

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Según el reporte de la compañía, los dos paracaidistas chocaron cuando se encontraban a unos 150 pies de altura, equivalentes a aproximadamente 46 metros sobre el suelo.

La colisión provocó que sus paracaídas se enredaran, lo que impidió que el descenso continuara de manera normal. Como consecuencia, ambos cayeron y sufrieron heridas de gravedad al tocar tierra. "Ambos sufrieron heridas graves al tocar tierra", señaló Skydive Elsinore en un comunicado.

Los paracaidistas participaban en un intento de récord mundial

Josh Hall, portavoz de Skydive Elsinore, explicó que los dos participantes se encontraban de visita en la ciudad y hacían parte del equipo California Women's Upright Record.

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El grupo organizaba un intento para establecer un récord mundial con el mayor número de mujeres realizando un salto en posición vertical. Sin embargo, hasta el momento no se han entregado detalles adicionales sobre las circunstancias que provocaron el choque.

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Las autoridades tampoco han revelado la identidad de los dos paracaidistas fallecidos.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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