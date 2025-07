Accidentes aéreos: ¿hay esperanza de sobrevivir? Casos impactantes en Colombia y el mundo

Es tendencia el sorprendente caso de Vishwash Kumar Ramesh, el único pasajero que sobrevivió al trágico accidente del avión de Air India, con destino a Londres, el cual chocó el pasado 12 de junio contra una residencia de estudiantes de medicina en Ahmedabad tras pocos minutos de despegar. El hombre, de origen británico, burló a la muerte en un accidente en el que fallecieron más de 200 personas gracias a que, según su propio relato, lograra escapar a través de una de las puertas del avión que se habían roto tras el choque.

El sujeto se hizo viral en redes sociales luego de que un video lo mostrara saliendo del avión, caminando por sí solo, mientras era atendido por personal médico con solo algunas heridas en su rostro y cuerpo. Ramesh estaba en la silla 11A y, según su relato, su asiento fue la razón para que continuara con vida. Incluso, esta ubicación posee cierta mística que provocó escalofríos a muchos expertos en el tema, ya que 27 años antes, el 11 de diciembre de 1998, hubo otro sobreviviente que, sentado en la misma silla, vivió para contar un grave accidente de avión en el que fallecieron 101 personas.

La coincidencia ocurrió con el vuelo TG261 de Thai Airways de Bangkok a la India, el cual chocó en medio del aterrizaje en el sur de Tailandia. James Ruangsak Loychusak, el sobreviviente de aquel entonces, fue quien dio a conocer el detalle desde sus redes sociales. Este hecho encendió el debate sobre las posibilidades de sobrevivir a un accidente aéreo y la probabilidad de que se presenten este tipo de siniestros en todo el mundo.

Miguel Camacho, director técnico de Investigación de la Aeronáutica Civil, departamento encargado de analizar incidentes y accidentes de aviación para determinar sus causas y prevenir futuros eventos en Colombia, le explicó a Noticias Caracol que aunque estos hechos suelen causar preocupación, lo cierto es que el avión es uno de los medios más seguros del mundo. "Se ha demostrado que la aviación es el medio más seguro de transporte y una de las actividades más seguras de las actividades humanas más seguras. Por eso queremos darle una voz de aliento, un mensaje de tranquilidad a los colombianos, a nuestros funcionarios de transporte aéreo para que sigan haciendo haciendo uso de este fenomenal, de esta fenomenal forma de transportarse", dijo.



Accidente de Air India no es el único con un solo sobreviviente

Adicionalmente, y por increíble que parezca, el caso de Ramesh como único sobreviviente a una tragedia aérea no es el primero en la historia y, contrario a ello, a lo largo de las últimas décadas han sido múltiples los accidentes en los que, milagrosamente, unos cuantos pasajeros logran salir ilesos. Y es que cuando hablamos de tragedias aéreas, en Colombia solemos recordar la de los hermanos Mucutuy, en 2023, o la de los jugadores del Chapecoense en 2016. Pero pocos saben que, por ejemplo, en 1995 una niña nacional de nueve años, llamada Erika Delgado, fue la única sobreviviente de un accidente aéreo cerca de Cartagena, en el vuelo 256 de Intercontinental de Aviación.

En esta tragedia murieron las 50 personas a bordo, incluidos todos sus familiares, pero ella solo presentó algunas heridas superficiales y una fractura. Como la menor, se registran más de 15 casos de personas que, desde 1990 hasta la actualidad, han sido milagrosos sobrevivientes únicos a accidentes de aviones en los que viajaban más de una decena de ocupantes. Entre muchos otros, se registraron casos de único superviviente en catástrofes aéreas como las ocurridas en Vietnam para 1992, California en 1996, Emiratos Árabes en 1997, Angola en 2001, Sudán en 2004, Cuba en en 2018 o Nepal en 2024.

El director técnico de Investigación de la Aeronáutica Civil sostiene que la gran mayoría de accidentes de avión son causados, principalmente, por situaciones derivadas de errores humanos. "Casi siempre, por no decir siempre, hay detrás de cada falla, de cada desviación, un factor humano de por medio. Nosotros decimos 'bueno, falló el avión, se presentó el mal tiempo', pero resulta que a la aeronave la diseñan y le hacen mantenimiento a los humanos", agregó Camacho.

Ahora bien, para el caso colombiano, otros factores juegan en estos hechos, tales como la geografía nacional que, en muchos casos, reduce las posibilidades de supervivencia en un accidente aéreo. Pese a esto, el número de personas que mueren por este tipo de tragedias en Colombia es muy bajo, y se ha mantenido así durante los últimos años

"El año pasado, en accidentes aéreos en Colombia, en toda la aviación, contando desde los aviones que van a Europa hasta los vuelos de la aviación privada de fin de semana, fueron ocho víctimas fatales en toda la aviación civil. No estamos contando aquí a nuestros hermanos de la aviación militar o aviación de Estado. Ocho víctimas, repito, nos duelen mucho, ojalá no se hayan producido, no se hubieran producido, pero es una cifra bastante baja de víctimas fatales en un año 2024, si comparamos con eh cifras de fatalidades en cualquier otra actividad humana", dijo el director Camacho.

