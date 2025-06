La historia del joven de 17 años que grabó el accidente de Air India desde una terraza

El pasado 12 de junio el mundo quedó impactado ante el accidente del avión Dreamliner 787-8 de la aerolínea Air India. Uno de los videos que le dio la vuelta al mundo a través de redes sociales fue grabado por Aryan Asari, un joven de 17 años, cuya pasión por los aviones lo llevó a la ciudad de Ahmedabad, en India, para ver a los aviones despegar del aeropuerto, desde la terraza de la casa de su papá.

Desafortunadamente, ese día vio el momento exacto en el que el avión de Air India se estrelló, poco después de despegar desde el Aeropuerto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel de Ahmedabad, en India. El menor de edad quedó en "shock", según declaró su padre a la BBC, al ser testigo del evento y, además, de haberlo captado con gran detalle en la cámara de su celular.

Joven de 17 años que vio el accidente de un avión de Air India

Aryan Asari vive en una aldea en el límite de los estados de Gujarat y Rajastán con su mamá y hermana mayor. Es un niño al que, desde siempre, le han llamado la atención los aviones, por los que cuando escuchaba alguna turbina que se acercaba, salía de su casa para observar el paso de cualquier avión por su aldea y grababa videos de estos momentos en su celular. Explicó al medio internacional que la emoción que le da ver sobrevolar estos enormes aparatos es inexplicable.

Sin embargo, ver sobrevolar aviones en su aldea era todo un lujo, pues no es algo que ocurriera seguido. Es por eso que Asari no veía la hora de visitar a su padre en Ahmedabad, quien recientemente se mudó a una casa cercana al aeropuerto con una terraza desde la que se puede ver a la perfección el despegue de las aeronaves. Finalmente llegó el día y el joven de 17 años pudo visitar a su padre y vivir esa experiencia.

Maganbhai Asari, padre de Aryan, contó que el 12 de junio su hijo subió emocionado a la terraza de su casa, se ubicó y posicionó la cámara de su celular para grabar todos los aviones que pudiera. Por un largo rato, el menor de edad estuvo disfrutando de la experiencia, hasta que en un momento presenció el despegue del Dreamliner 787-8 de Air India y, posteriormente, su colapso.

Lo vio y lo grabó todo. Aryan Asari quedó aterrado. Le envió el video a su padre, que estaba trabajando y lo llamó desesperado. "Parecía muy asustado: 'Lo vi, papá, lo vi estrellarse', me dijo, y no dejaba de preguntarme qué le pasaría. Le dije que se quedara tranquilo y que no se preocupara, pero estaba fuera de sí del horror", comentó su papá.

"¿Qué me pasará a mí?", fue una de las preguntas que el joven le hizo a su papá al presenciar el accidente y tener el video en su celular. Aunque él le pidió que no compartiera el video con nadie más, el niño ya se lo había compartido a todos sus amigos y rápidamente la impactante grabación estaba en todo internet. Fueron cuestión de horas para que periodistas y policías llegaran a la casa de Asari, esperando hablar con el menor para obtener detalles sobre lo ocurrido.

"El avión pasaba muy cerca, así que pensé en grabar un video para enseñárselo a mis amigos. El avión se fue a pique y pensé que iba a aterrizar, ya que el aeropuerto estaba cerca. Pero cuando se derrumbó, empezaron a salir llamas y vimos que había explotado. Me asusté", comentó el niño al medio local ANI. Mientras que a la BBC le dijo: "Vi el avión. Caía y caía. Luego se tambaleó y se estrelló ante mis ojos", declaró a BBC Gujarati en una entrevista a principios de esta semana".

Como se sabe, el accidente del avión Dreamliner 787-8 de Air India dejó 241 personas fallecidas y solo un sobreviviente. Además, en tierra murieron 38 personas de edificios cercanos al accidente. Pero hay una víctima más: Aryan Asari, de 17 años. Aunque afortunadamente sus heridas no son físicas, ser testigo de este evento sí le dejó secuelas psicológicas, no solo por haber presenciado de cerca el siniestro, sino también por la persecución mediática que le siguió.

Actualmente Aryan está de regreso en su aldea, pero según contó su padre ya no usa su celular y constantemente está nervioso. "Su madre me dice que cada vez que suena su teléfono, se asusta. Sé que con el tiempo se recuperará. Pero no creo que mi hijo vuelva a intentar avistar aviones en el cielo", destacó.

