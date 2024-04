Adulto mayor acabó en el hospital tras ser mordido por una rata que apareció en el inodoro

Un hombre canadiense de 76 años de edad encontró una rata en el inodoro y, cuando intentaba sacarla, el animal le mordió dos dedos, por lo que debió acudió a urgencias en un hospital.



El hecho sucedió en Montreal, Canadá, y se dio a conocer por el medio local Canadian Medical Association Journal el 22 de enero de 2024. Sin embargo, recientemente el caso se hizo viral.

El individuo que batallaba contra el roedor fue a las salas de emergencia, luego de que la rata que se hallaba en el inodoro le mordiera dos dedos. Recibió atención médica básica, le trataron la herida de las mordeduras, fue vacunado con refuerzo contra el tétano y le dieron de alta.

Pero tiempo después, presentó fiebre, dolor de cabeza y dolor abdominal de 3 días de evolución, así que recurrió nuevamente a un centro asistencial.

La herida provocada por la rata sanaba bien y él no había tenido contacto con ningún otro animal, no había viajado y no se había expuesto a otro padecimiento. Sin embargo, por los síntomas, se le practicaron exámenes de sangre y orina y se descubrió que el señor tenía leptospirosis, enfermedad bacteriana que se transmite por la orina de animales infectados y por lo general se encuentra en la boca de roedores.

Aunque esta afección puede resultar potencialmente mortal, el hombre fue trasladado a una unidad de cuidados intensivos (UCI), recibió medicamentos y la atención necesaria para salvar su vida.

Pasados 3 días en la UCI le dieron salida y continuó con un tratamiento antibióticos por un par de días más.