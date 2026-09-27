Al menos 10 alpinistas y guías están desaparecidos tras avalancha en el Himalaya

Al menos diez alpinistas y guías nepalíes están desaparecidos en el campamento base del Himlung, de 7.126 metros, tras una avalancha ocurrida el domingo, informó un organizador de la expedición. "Ocho miembros de nuestro equipo de expedición y otros dos pertenecientes a otra compañía están desaparecidos", declaró a AFP Bibhuti Chand Thakur, de la empresa Himalaya Holidays Trekking. "Todos son nepalíes", añadió.

Dos helicópteros y un equipo de búsqueda y rescate están en alerta, pero no han podido despegar debido a las condiciones meteorológicas adversas, según Thakur. En los últimos días se habían registrado fuertes nevadas en esta cumbre que obligaron a cancelar expediciones al Manaslu, la octava montaña más alta del mundo. Las expediciones al Dhaulagiri también fueron interrumpidas.

Nepal ha expedido más de 500 permisos para la temporada de alpinismo de final de año, la mayoría para el Manaslu. El país sufre desde el jueves lluvias incesantes, que han arrasado carreteras y provocado corrimientos de tierra, mientras todavía se recupera del devastador deslave del 26 de agosto, que dejó más de 1.400 muertos y 5.700 desaparecidos. Nepal alberga ocho de las 14 cumbres más altas del mundo y los alpinistas extranjeros que acuden a sus montañas constituyen una importante fuente de ingresos para este país mayoritariamente rural.



🛘Al menos 14 nepalíes están desaparecidos tras una avalancha en Himlung Himal, en el Himalaya, los desaparecidos son miembros de la delegación nepalí de expedición. No hay turistas extranjeros entre los desaparecidos. pic.twitter.com/8DUE3Fe7t4 — HISTORIA Y GEOPOLÍTICA 🌐 (@Geopolitik_2030) September 27, 2026

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Nepal enfrenta una emergencia por las lluvias y desastres

La avalancha en el Himlung ocurre mientras Nepal enfrenta una emergencia provocada por las intensas lluvias que han afectado al país en los últimos días. El primer ministro nepalí, Balendra Shah, advirtió ante la comunidad internacional de que la catastrófica riada que sepultó un valle del Himalaya en agosto fue un aviso urgente al mundo para tomar acción ante una crisis climática que devasta a los países más vulnerables.

"Vengo desde Nepal, un país lejano en el Himalaya, trayendo una advertencia cercana para la humanidad (...) El desastre de Bhote Koshi-Trishuli no fue solo una tragedia local, fue una advertencia para el mundo. Y hoy les pregunto: ¿realmente hemos escuchado esa advertencia?", instó Shah en su intervención. Vestido de luto y tras sus características gafas de sol oscuras, el líder nepalí centró su discurso en el alto costo que pagan los países menos desarrollados ante una crisis común que el orden mundial ha fallado en atender.

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"En Nepal escuchamos el aviso. Nuestras comunidades lo escucharon. Los científicos de todo el mundo lo escucharon y lo repitieron con evidencia. Pero nosotros, los líderes políticos del mundo, hemos sido negligentes al no traducir esas advertencias en acciones", subrayó. Nepal, que sigue buscando a más de 6.000 desaparecidos y ha confirmado la muerte de al menos 1.400 personas en las inundaciones, necesita en torno al 10% de su PIB para afrontar la fase de recuperación tras el desastre, indicó el mandatario.

Con información de EFE y AFP

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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