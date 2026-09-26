Papa León pide rechazar “de una vez por todas la mentalidad de guerra” al ir al santuario de Lourdes

El papa León XIV rezó el sábado por Francia en el santuario de Lourdes, tras recorrer los Campos Elíseos en el papamóvil y celebrar una emotiva misa al aire libre ante cientos de miles de fieles en París. El líder de los 1.400 millones de católicos del mundo se encuentra de viaje durante cuatro días en Francia, un país laico con profundas raíces católicas, en la primera visita papal oficial a ese país en casi dos décadas. (Lea también: El papa León XIV alerta en París sobre la IA y reúne a miles de fieles en su histórica visita)



En la ciudad de peregrinación del suroeste, el pontífice estadounidense rezó en la Gruta de Massabielle, donde la tradición católica sostiene que la Virgen María se apareció en 1858 a una campesina, más tarde Santa Bernadette. Los reporteros de la AFP lo vieron realizar los rituales que observan los numerosos peregrinos que visitan la cueva: tocar la roca, encender una vela y beber agua de manantial.

A meses de las elecciones presidenciales, con la extrema derecha en auge y la inmigración como tema prioritario, rezó a la Virgen María para que el país consiga "el don de la concordia fraterna. Que construya una sociedad armoniosa, libre de toda violencia y de todo odio, en la que cada persona pueda trabajar, formar una familia y vivir su vida hasta el final con tranquilidad y serenidad. Que los más desfavorecidos y los pobres encuentren siempre apoyo", rezó el papa. El pontífice estadounidense también pidió para Francia "gobernantes sabios y generosos, dispuestos al sacrificio de sí mismos, capaces de afrontar los desafíos y decididos a servir al bien común. Que conserven al país en paz en el concierto de las naciones. Que hagan oír su voz en defensa de los derechos humanos fundamentales y de la paz en el mundo, rechazando de una vez por todas la mentalidad de guerra".

En su oración ante la Virgen, ante decenas de fieles en absoluto silencio, el papa también pidió "renovar la fe y el fervor de las familias cristianas" y que llegue el "auxilio en las dificultades que atraviesan." Rezó para que "Dios suscite vocaciones, especialmente sacerdotales y religiosas", y para que los jóvenes "puedan edificar la sociedad justa y fraterna que anhelan". El papa se hizo mensajero de las intenciones "de las personas enfermas y las que sufren, así como las de todos los que las acompañan. Han venido juntos hasta aquí para alcanzar fortaleza y curación".



El domingo, León XIV se reunirá en privado con siete víctimas de abusos sexuales por parte del clero. Una investigación de 2021 reveló que miembros del clero o laicos de la Iglesia habían abusado de aproximadamente 330.000 menores de edad en Francia durante siete décadas.



La gigantesca masa parisina

En uno de los momentos más destacados del segundo día de la visita, el papa de 71 años dirigió a fieles entusiastas en una misa en la Plaza de la Concordia de París, donde se había erigido un enorme dosel blanco para servir de altar improvisado. Sus oraciones estuvieron acompañadas de música coral y de órgano mientras el sol se abría paso entre los cielos grises. "Es verdaderamente bueno y agradable cuando los hermanos y hermanas se reúnen y glorifican la grandeza de Dios", dijo el papa León, con vestiduras litúrgicas blancas.



Según el Vaticano, unas 800.000 personas se habían congregado a lo largo de todo el trayecto, más allá del Arco del Triunfo. "Es una oportunidad única en la historia para ver al papa", dijo Aline Riziki, de 41 años, nacida en la República Democrática del Congo y residente en Francia desde hace 11 años. "Lo dejé todo para venir aquí a verlo, para rezar por la paz en el este" de su tierra natal, asolada por el conflicto durante décadas, comentó.

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Jeanne de Montagnac, de 29 años, llegó acompañada de su marido y su hija de 2, que iba sentada sobre sus hombros. "Nos alegra que, aunque ella no lo recuerde, estemos compartiendo esto con ella", expresó con una pequeña cruz dorada colgando sobre su jersey. "Es un momento importante para nosotros estar rodeados de otras personas que también tienen fe."

El primer pontífice estadounidense visitaba Francia siete meses antes de que los votantes eligieran al sucesor del presidente centrista Emmanuel Macron. Entre los presentes se encontraban varios aspirantes a la presidencia, como la líder de extrema derecha Marine Le Pen y el centrista Edouard Philippe. Macron no asistió a la misa, pero estuvo representado por su esposa Brigitte. El mandatario declaró en un mensaje en X que Francia se sentía "orgullosa de dar la bienvenida al Papa León XIV y a esta misa monumental en el corazón de París".



'Dignidad y paz'

Horas antes, el sumo pontífice se reunió con migrantes en Maison Bakhita, una asociación que apoya a los refugiados. Afirmó que era posible encontrarse y convivir con dignidad y paz. También hizo hincapié en el "papel fundamental de la mujer en la construcción de una civilización del amor". La asociación afirmó que la visita del papa enviaba un "mensaje" de cara a las elecciones de abril y mayo.

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León XIV fue el tercer papa en visitar Lourdes, después de Benedicto XVI en 2008 y Juan Pablo II en 1983 y 2004. Miles de fieles presenciaron su llegada al lugar a través de pantallas gigantes. El santuario, uno de los lugares santos católicos más importantes del mundo, recibe unos tres millones de peregrinos cada año. Los católicos le atribuyen curaciones milagrosas.

AGENCIAS AFP/EFE

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL