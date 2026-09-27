Dos pandas llegan al zoológico de Atlanta, en Estados Unidos, tras reunión entre Trump y Xi Jinping

Dos pandas gigantes enviados por China llegaron a Estados Unidos este domingo, según informaron los medios estatales de Pekín, tras una cumbre de líderes cargada de simbolismo y con escasos avances importantes. El traslado de los pandas ya estaba acordado, pero la partida se anunció el jueves durante la visita del presidente chino Xi Jinping a Washington.

Estos mamíferos blancos y negros son inmensamente populares en todo el mundo, y China los presta como parte de un programa de "diplomacia panda" para fomentar las relaciones exteriores. Según informó la agencia estatal de noticias Xinhua, Ping Ping y Fu Shuang partieron del Aeropuerto Internacional de Chengdu Shuangliu en un vuelo chárter alrededor de las 3:00 de la madrugada (19:00 GMT del sábado).



Ping Ping y Fu Shuang ya están en Atlanta

Tras un vuelo de 16 horas que cruzó la línea internacional de cambio de fecha, los osos aterrizaron en Atlanta, Georgia, poco antes de las 7:00 de la mañana, hora local (11:00 GMT del domingo), según informó posteriormente Xinhua. Según informó el medio estatal chino Global Times, se prepararon bollos de maíz al vapor, brotes de bambú y zanahorias para mantener alimentados a los pandas durante su vuelo.

El Boeing 777 operado por FedEx fue el avión más rastreado en la plataforma de información aeronáutica FlightRadar24 cuando se aproximaba a Alaska, aproximadamente a mitad de su viaje. Los pandas permanecerán en el zoológico de Atlanta durante los próximos 10 años. Antes de su partida, la base de investigación de Chengdu para la cría de pandas gigantes celebró una ceremonia de despedida para la pareja .



Según informó el Global Times, la parte estadounidense envió porteros experimentados para acompañar a la pareja en su vuelo. En preparación para su llegada, el zoológico de Atlanta ha renovado las instalaciones para pandas y ha reunido un equipo de cuidadores de animales. También ha garantizado un suministro estable y a largo plazo de bambú, cultivado localmente en Atlanta, que tiene un clima muy similar al de Chengdu.



Atlanta se había quedado sin pandas desde 2024

El zoológico de Atlanta albergó pandas cedidos por China durante un cuarto de siglo a partir de 1999, pero no ha tenido ninguno desde 2024. Ambos nacieron en 2020. Ping Ping, un macho, tiene ahora seis años, mientras que Fu Shuang, una hembrba, cumplirá seis años el mes que viene. Los pandas en cautividad suelen vivir unos 30 años.

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Durante décadas, Pekín ha enviado a estas criaturas peludas por todo el mundo como embajadoras de su poder blando y su buena voluntad diplomática. En 1972, China regaló una pareja de pandas a Washington, tras la histórica visita del presidente estadounidense Richard Nixon a la nación comunista.

A principios de este año, Pekín retiró de Japón a dos de sus pandas tras una disputa diplomática que comenzó cuando el primer ministro japonés insinuó que Tokio podría intervenir militarmente en caso de un ataque contra Taiwán.

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AFP