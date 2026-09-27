Detienen a sospechosos de preparar "acto terrorista" cerca de base en Inglaterra usada por EE. UU.

La policía británica anunció que investiga un "incidente grave" ocurrido el domingo 27 de septiembre cerca de una base militar utilizada por la Fuerza Aérea de EE. UU. en el oeste de Inglaterra, en cuyas inmediaciones fueron detenidos cinco sospechosos de "preparar un acto terrorista". Presuntamente planeaban un ataque con explosivos. El operativo policial se inició tras recibirse información sobre tres vehículos sospechosos que se dirigían a la base de Fairford, perteneciente a la Real Fuerza Aérea británica (RAF) y utilizada por la Fuerza Aérea estadounidense (USAF).



Las detenciones se producen en un contexto de creciente preocupación en el Reino Unido por las actividades atribuidas a Estados considerados hostiles, entre ellos Rusia e Irán. La base de Fairford adquirió especial relevancia después de que el ex primer ministro británico Keir Starmer autorizara su uso para acciones estadounidenses de "carácter defensivo" contra instalaciones de misiles iraníes. Varios medios informaron recientemente que el nuevo primer ministro, Andy Burnham, también ha autorizado que aviones estadounidenses usen sus bases en el océano Índico y la de Fairford. (Lea también: Colombia anuncia que rompe relaciones diplomáticas con Irán)



Evacuación de viviendas

Los artificieros de la policía británica examinan varios vehículos relacionados con este incidente cerca de la base. Como consecuencia de la operación, fueron evacuadas más de 80 viviendas de los alrededores. "La unidad antiterrorista puede confirmar ahora que está al frente de una investigación sobre un incidente ocurrido durante la noche cerca de la base aérea", indicó la Policía de Londres en un comunicado.

Tras la intervención de agentes armados, cinco hombres fueron detenidos bajo sospecha de delitos relacionados con explosivos. Posteriormente, fueron arrestados formalmente por sospechas de "preparación de un acto terrorista". Imágenes aéreas difundidas por medios británicos muestran a un robot de desactivación de explosivos trabajando en una carretera rural y desplazándose alrededor de tres furgonetas blancas. "Hemos trabajado en estrecha colaboración con nuestros amigos estadounidenses y durante el día estuve en contacto con mi homólogo, Pete Hegseth", declaró el ministro británico de Defensa, Wes Streeting, durante su intervención en el congreso anual del Partido Laborista en Liverpool.



Trump felicita resultados del operativo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que las cinco personas detenidas "querían causar grandes daños en nuestra base, y trabajar con los británicos funcionó muy bien". Durante una visita a Chicago agregó: "Los arrestos en el Reino Unido fueron fantásticos. Trabajar con Gran Bretaña fue una gran labor. Ahora los tenemos bajo investigación". "Los teníamos bajo vigilancia desde hacía mucho tiempo y los capturamos", agregó, sin responder a más preguntas. Por su parte, el primer ministro británico, el laborista Andy Burnham, reaccionó en la red social X, afirmando que "la seguridad de la población" constituye su "máxima prioridad". "Quiero que todos sepan que siempre tomaremos todas las medidas necesarias para proteger a los habitantes y garantizar la seguridad de nuestro país", añadió. (Lea también: FBI investiga posible ciberataque que habría expuesto datos personales de sus empleados)



Unidad estadounidense

Fairford es la base británica de la 501.ª Ala de Apoyo al Combate, una unidad administrativa de la Fuerza Aérea estadounidense, que anunció que ninguno de sus miembros había estado implicado en el incidente. Los habitantes evacuados del cercano pueblo de Whelford fueron trasladados a un centro de ocio situado en las inmediaciones, informó la policía local. Julian Tudsbury, un residente entrevistado por la BBC, explicó que otro vecino alertó a la policía a primera hora de la mañana después de haber visto "tres furgonetas sospechosas" en ese pueblo.

La ministra británica del Interior, Shabana Mahmood, acusó a Irán y Rusia de recurrir a terceros para llevar a cabo actividades delictivas en Reino Unido. Según datos publicados a mediados de septiembre por el diario The Independent, instalaciones militares británicas han sido objeto de vuelos de drones en más de 300 ocasiones durante los últimos doce meses. El Ministerio de Defensa no ha proporcionado información sobre el origen de estos drones, pero estos incidentes se producen en un momento en que los países europeos denuncian el aumento de los ataques híbridos rusos en sus territorios.



AGENCIAS AFP/EFE

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL