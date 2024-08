Ana María Porras: la científica colombiana que deja huella en el mundo de la ciencia

Desde niña, Ana María Porras supo que su camino en la vida sería la ciencia: estudió Ingeniería Biomédica y obtuvo su doctorado en esa área de estudio; trabaja en la Universidad de la Florida y siempre le inculca el amor y pasión por ese campo a sus estudiantes.

En Noticias Caracol Ahora, la Dra. Porras habló de sus inicios, cómo ha sido su labor en la academia estadounidense siendo latina y el homenaje que recibió por parte de "If Then She Can Exhibit" en uno de sus museos favoritos: Smithsonian.

En ese lugar hay una estatua de su altura en 3D, exposición que rinde homenaje a su trabajo y al de otras 119 mujeres que han dejado huella en la ciencia.

La Dra. Porras también explicó sobre su proyecto de enseñar a través del croché, el arte como método se aprendizaje.

Conozca más de esta colombiana que deja en alto el nombre de nuestro país en el mundo en la entrevista que está arriba de este texto.

