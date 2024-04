Ante conflicto Israel – Irán, ¿el mundo está ad portas de una Tercera Guerra Mundial?

María Teresa Aya, analista internacional de Noticias Caracol, examina el conflicto entre Israel e Irán, tras el ataque con dronesde este último que dejó una niña de 7 años gravemente herida y una base aérea afectada.



¿El mundo se encuentra ad-portas de una Tercera Guerra Mundial?

“No, no estamos ad portas de una Tercera Guerra Mundial, pero sí frente a un aumento en la violencia en esta zona", indicó la experta.

El conflicto entre Israel e Irán

Israel e Irán llevan 45 años de una guerra en la sombra, a la que podría llamarse una guerra fría.

Durante este periodo de tiempo, ambos países han lanzado ataques, pero siempre a través de terceros. El más reciente, perpetrado el pasado sábado, 13 de abril de 2024, se convierte en la primera acción que se da de forma directa.

“Esto cambia las reglas y el uso de las armas. Vamos a ver nuevas alertas en bases militares, sedes diplomáticas y organizaciones iraníes e israelíes, que van a ver, seguramente, una mayor violencia”, añadió María Teresa Aya.

¿Irán quiso enviar un mensaje?

“Irán quiso enviar un mensaje y lo mandó utilizando armas importantes. Eso es lo primero, el país dijo ‘yo tengo misiles, tengo drones y ¿saben qué?, no tengo susto y los voy a usar cuando quiera'”, puntualizó la experta.

¿Ataque de Irán a Israel afectará la estabilidad de la región?

María Teresa Aya destacó que “el Medio Oriente es una región muy convulsionada, en la que ha habido durante décadas y años guerra”.



La especialista fue enfática en asegurar que este hecho genera fracturas y división entre los países de la región e incluso puntualizó que en las próximas semanas podría suscitarse una guerra en El Líbano, en la que indirectamente participarían Israel e Irán.