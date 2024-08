Así es la moneda en honor a Celia Cruz: ¿en dónde se puede conseguir?

En honor a la icónica cantante cubana Celia Cruz, conocida como la "reina de la Salsa", se ha emitido una moneda conmemorativa que celebra su legado musical y cultural.

Recientemente, se conoció que la Casa de la Moneda de Estados Unidos ha emitido una moneda de 25 centavos en homenaje a Celia Cruz, un ícono de la música salsa y una figura influyente en la cultura latina. Esta moneda es el décimo cuarto ejemplar del programa American Women Quarters, el cual rinde tributo a mujeres estadounidenses destacadas que han hecho contribuciones significativas en diversos campos.



¿Cómo es la moneda de 25 centavos de Celia Cruz?

Según el medio Colombia As, la moneda de 25 centavos presenta dos diseños distintivos. En el anverso, se encuentra el retrato de George Washington, originalmente creado por Laura Gardin Fraser para conmemorar el bicentenario del nacimiento del primer presidente de Estados Unidos. Este lado de la moneda incluye las inscripciones "LIBERTY", "IN GOD WE TRUST", "2024" y la marca de ceca, que indica el lugar de producción (Denver, Filadelfia o San Francisco).

El reverso de la moneda muestra una imagen de Celia Cruz en un vestido estilo rumba, con su famoso lema “¡AZÚCAR!”. Además, este lado incluye las inscripciones "UNITED STATES OF AMERICA", "E PLURIBUS UNUM", "25₵" y "CELIA CRUZ", conmemorando su contribución a la música y su influencia cultural.



¿Dónde comprar la moneda de 25 centavos de Celia Cruz?

La moneda de 25 centavos en honor a Celia Cruz ha comenzado a circular y puede encontrarse como parte del cambio en diversos lugares. Para quienes deseen adquirirla en rollos o bolsas, está disponible para su compra en línea a través del portal oficial de la Casa de la Moneda de los Estados Unidos.