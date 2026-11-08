Así fue la llegada del papa León XIV a Argentina: Milei recibió al pontífice en Buenos Aires

llegó este domingo 8 de noviembre a Argentina, procedente de Uruguay, para iniciar una visita apostólica que se extenderá hasta el próximo miércoles. Su arribo marca la primera visita de un pontífice al país sudamericano en casi 40 años y forma parte de su gira por la región, que concluirá en Perú.



El avión de Aerolíneas Argentinas en el que viajaba el papa aterrizó a las 16:34 hora local (14:34 en Colombia) en el aeropuerto Jorge Newbery de Buenos Aires. Allí lo esperaban el presidente argentino, Javier Milei, y su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, quienes recibieron al pontífice al pie de la escalerilla de la aeronave.

Ambos representantes del Gobierno argentino, vestidos de negro, participaron en el recibimiento oficial de León XIV, quien llegó al país después de cumplir una agenda de actividades en Uruguay.

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El recibimiento del papa León XIV estuvo marcado por honores militares y muestras de afecto. Una guardia de honor lo esperó al pie del avión, mientras se interpretó el himno argentino y una marcha pontificia.



Tras descender, el pontífice estrechó la mano del presidente Javier Milei y saludó a Karina Milei y a las autoridades eclesiásticas. También recibió flores y otros obsequios de niños, jóvenes y adultos, a quienes dedicó unos momentos para saludarlos y bendecirlos.



La visita del papa se extenderá durante cuatro días y contempla encuentros religiosos y recorridos por diferentes lugares de Argentina.

Las primeras imágenes del papa León XIV en la Argentina: así tocó suelo argentino y así lo recibió el presidente Milei #ElPapaEnLaArgentina

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¿Qué actividades tendrá el papa León XIV en Argentina?

Durante su permanencia en el país, el pontífice tiene previstas tres misas multitudinarias, además de visitas a distintos espacios de carácter social y religioso.

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Este domingo, el pontífice realizará una ofrenda floral en el monumento a José de San Martín y posteriormente se reunirá con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. También recibirá las llaves de la ciudad de Buenos Aires y participará en un encuentro con la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

El lunes visitará el Cottolengo Don Orione, un centro de asistencia para personas con discapacidad, y el Complejo Penitenciario Federal (Cárcel de Devoto). Además, presidirá una misa multitudinaria en Buenos Aires y tendrá encuentros con representantes del mundo del trabajo, líderes religiosos y obispos católicos.

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Para el martes está previsto su viaje a Córdoba, donde celebrará una misa y se reunirá con sacerdotes y religiosos. Finalmente, el miércoles visitará la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación católica de Argentina, donde presidirá otra celebración eucarística.

La llegada de León XIV genera un acontecimiento particular para la Iglesia católica argentina, pues el país no recibía la visita de un papa desde hace casi cuatro décadas.

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La llegada a Buenos Aires se produce después de la visita apostólica que León XIV realizó en Uruguay. Argentina es la segunda parada de su recorrido por Sudamérica, que tendrá como último destino Perú, un lugar especial en la vida del pontífice.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

CON INFORMACIÓN DE EFE Y AFP

Hcarrenb@caracoltv.com.co

