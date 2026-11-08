Capturan en Argentina a hombre señalado de amenazar de muerte al papa León XIV antes de su visita

Un hombre de 49 años fue detenido en Villa Rosa, en la región de Pilar, Argentina, señalado de realizar amenazas de muerte contra el papa León XIV antes de su visita oficial al país. El procedimiento se llevó a cabo tras una investigación de la Policía Federal Argentina (PFA), que permitió identificar al sospechoso en menos de 24 horas desde que las autoridades tuvieron conocimiento de las intimidaciones.



De acuerdo con información de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), la detención fue posible gracias a las labores de inteligencia y a la coordinación entre las fuerzas de seguridad y la Justicia. El caso quedó en manos del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay.

¿Cómo lograron identificar al hombre que amenazó al papa León XIV?

La investigación comenzó el viernes 6 de noviembre, luego de que el Centro de Atención Telefónica de Emergencias (CATE) 911 de La Plata recibiera una denuncia anónima que alertaba sobre las amenazas contra el máximo representante de la Iglesia católica.

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A partir de esa información, el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal inició las averiguaciones para establecer quién estaba detrás de los mensajes. Los investigadores analizaron información disponible en internet, realizaron tareas de vigilancia e implementaron intervenciones telefónicas.



Uno de los recursos utilizados durante el procedimiento fue un IMSI Catcher, una tecnología que permite rastrear dispositivos móviles en tiempo real. Mediante esta herramienta, los investigadores lograron ubicar el teléfono celular desde el que presuntamente se habían enviado las amenazas.



Con los datos recopilados, el juez federal Adrián González Charvay ordenó un allanamiento de urgencia en una vivienda ubicada en la calle Carlos Morel, en Villa Rosa, donde fue localizado y detenido el sospechoso.



Celulares y un dron, entre los elementos incautados

Durante el operativo, los efectivos de la Policía Federal Argentina secuestraron el celular que estaría directamente relacionado con las amenazas, además de otros teléfonos y un dron. Los elementos quedaron a disposición de la Justicia como parte de la investigación.

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Según la información reportada por medios locales, el detenido tiene 49 años, trabaja como obrero y reside en la zona donde se realizó el procedimiento. El hombre quedó a disposición del juez González Charvay e imputado por el delito de amenazas.

En un comunicado oficial publicado el 7 de noviembre, la SIDE confirmó la detención y destacó que el procedimiento se concretó en menos de 24 horas desde que obtuvo información sobre las intimidaciones.

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El organismo señaló que la resolución del caso fue posible por la "coordinación efectiva entre las áreas de Inteligencia, las Fuerzas Federales y la Justicia".

Asimismo, reafirmó su compromiso con la anticipación de riesgos y la detección de amenazas, en el marco de los preparativos de seguridad para la visita del papa León XIV a Argentina.

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La detención se conoció mientras el pontífice desarrollaba actividades en Uruguay, antes de continuar su recorrido por Sudamérica. Su llegada a Argentina esta prevista para este domingo 8 de noviembre, con una permanencia hasta el miércoles y actividades programadas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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