Así quedó oficina de Noticias Caracol en Venezuela: periodista cuenta cómo vive tras terremotos

Beatriz Adrián, corresponsal de Noticias Caracol en Venezuela, hizo un recorrido por lo que quedó de la oficina del informativo colombiano tras los terremotos que se han cobrado la vida de cerca de 2 mil personas, entre niños y adultos, según el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El funcionario también informó en el más reciente balance que hay más de 10.500 heridos y casi 6.500 personas habían sido rescatadas de entre los escombros en La Guaira, pero que esa cifra probablemente se acercaba a las 20.000 si se incluyen los que escaparon o fueron ayudados por sus familiares.



No quedó nada del logo de Noticias Caracol

Beatriz detalló que el día del terremoto no estaba en la oficina porque era día feriado y se encontraba con su familia, “pero si no, hubiésemos estado acá cuando se cayó la pared”, dijo señalando el muro donde estaba el logo de Noticias Caracol. “El muro se fue al piso, quedó todo destruido”, pero “son cosas materiales que se recuperan”, añadió.

La oficina estaba en un sector residencial y no quedó nada del lugar que usaban para comer y tampoco del baño.



La corresponsal de Venezuela comentó lo difícil que es salir a trabajar en medio de esa situación: “Es muy duro porque yo me debato entre voy a trabajar y dejo a mis hijos y si ocurre un terremoto o una réplica fuerte como ocurrió en el día de ayer (lunes) en la mañana, la verdad es que uno dice, ‘no estoy con mi hijo, no estoy con mi esposo’”.



Y recordó el miércoles 24 de junio: “Cuando me agarró este terremoto de sorpresa, era día de fiesta, yo estaba en la casa y afortunadamente mi hija de 20 años y mi hijo de 15 años estaban en la casa en ese momento, y mi esposo. Entonces nos abrazamos fuertemente. Yo les decía ‘esto es un terremoto’, y comencé a rezar abrazados de ellos debajo de un marco de una puerta. Yo decía, ‘¿cuándo va a parar?, porque era muy largo. Y ver también la oficina destruida. (Además), yo tengo un apartamentico, lo tenía alquilado y con eso le pagaba la universidad a mi hija y ya obviamente la inquilina se fue y dejó hasta sus cosas y no quiere volver allí porque es en la zona sísmica, en Los Palos Grandes. Entonces me toca reconstruirlo”.

Publicidad

“Pero yo digo que mientras haya vida… porque la verdad es que temí que iba a morir justamente y mis hijos también; hemos tenido pesadillas, hemos contactado con psicólogos para que nos ayuden a no tener tanto miedo. Hemos tenido que comprar comida y abastecernos. Yo me tuve que ir donde una prima, porque vive en una casa, porque no queremos volver al edificio. Primero, que vivo en un piso 11; y segundo, que no se puede usar ni ascensor porque prohibieron usar los ascensores por obvias razones. Mi esposo me dijo ‘yo no quisiera que tú bajaras a La Guaira y te enfrentaras a los muertos’, y mi camarógrafo me dijo ‘es mejor que no vayas, no veas eso’ porque obviamente uno no es de hierro”, añadió.



La familia desaparecida de Beatriz Adrián

La corresponsal de Noticias Caracol reiteró que una de sus primas desaparecidas tiene “síndrome de Down, que tiene mi edad, cada vez hay menos esperanza de encontrarla con vida, pero sus hijos la están buscando, mi prima tiene dos hijos que salieron a caminar 5 minutos antes del terremoto por el estado de La Guaira. Entonces ellos caminaban por la orilla de la playa y de repente los agarró el terremoto, los tumbó al piso, pero alguien les dijo ‘vete para tu casa porque se cayó tu edificio’”.

Beatriz describió que el edificio de su familia “prácticamente quedó como un amasijo de cemento y de hierro, pero debo decir que todavía, a casi una semana de este devastador terremoto, están sacando historias de milagros, niños, adultos. Un niño salió gateando, imagínense ustedes. Otro niño narraba que lo rescató un señor y le dio una venda, que movió todos los escombros sin prácticamente tener más ayuda y que después no vio más a ese señor y lo sacó de donde estaba. Son historias que a veces no les encontramos explicación, pero son historias esperanzadoras de milagros y no pierdo la esperanza”. (Lea también: "Fue mi motor": mamá que sobrevivió bajo los escombros con su bebé recién nacido en Venezuela)

Publicidad

Y lo mismo siente otro primo hermano de la periodista, Carlos Eduardo Vera, que desde 2014 se fue de Venezuela y vive en Miami con sus tres hijos, pero regresó al país con su perra Sila para buscar, no solo a su familia, también a más connacionales que aún están atrapados en Venezuela.

“Son historias que nos van a marcar como país y van a marcar al mundo entero por esto que sucedió en Venezuela”, afirmó Beatriz Adrián. (Lea también: Antes de morir niña venezolana guió a rescatistas para localizar y salvar a su hermanito)

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL