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Niña venezolana murió bajo los escombros tras guiar a rescatistas para localizar a su hermanito

"Entregó a su hermano y descansó", señaló uno de los socorristas que estuvo en el lugar. El niño permanece con vida y bajo atención médica.

Por: María Paula González
Actualizado: 30 de jun, 2026
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La tragedia en Venezuela tras los dos terremotos del pasado 24 de junio ha dejado más de mil víctimas mortales y más de cinco mil heridos. Luego de seis días, las labores de rescate dejan historias tan esperanzadoras como devastadoras, una de las más recientes implica a una niña que, según reportes, tenía 11 años y su hermanito de 9.

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Los hechos, según han retratado medios locales, se dieron en medio de las labores de rescate que se llevan a cabo en La Guaira, el estado venezolano más afectado por los terremotos de 7,2 y 7,5 del pasado miércoles. En uno de los edificios derrumbados, una luz de esperanza se encendió cuando una niña dio señales de vida entre los escombros.

Rescate de hermanitos en La Guaira: solo el menor sobrevivió

Según el relato de uno de los rescatistas a medios presentes, escuchar la voz de la menor, identificada como Antonella, dio una gran esperanza al equipo que trabajaba en el lugar. En la comunicación lograron establecer que ella tenía 11 años y que en el punto se encontraba con su mamá y su hermano menor, Moisés, de 9 años.

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"Nos comunicamos con una niña de 11 años, esta niña se encargó de las comunicaciones con los rescatistas y les hizo saber que estaba con su mamá y su hermano de 9 años", detalló el hombre. Agregó que en la labor se estimaba que tardarían cerca de 10 horas en llegar a ellos, pues iniciaron su trabajo en el piso 11 y ellos se encontraban atrapados en el piso 5.

El rescatista aseguró que todo el tiempo la niña estuvo "dirigiendo" la labor de rescate, indicando que los tres se encontraban bien dentro de la cavidad. "Al iniciar las labores las lozas dieron mucho trabajo y por loza se estaba ocupando un tiempo de dos horas. Pero a medida que se avanzaba se redujo el tiempo de trabajo porque la gente estaba motivada porque la niña daba señales de mejoría, de estar atenta, hablaba fuerte".

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La voz de Antonella fue un faro para los trabajadores en medio de los escombros, quienes al saber que ella y su familia estaban con vida encontraron las fuerzas para seguir moviendo las ruinas del edificio y llegar a ellos. Uno de los trabajadores describió la labor de horas como "algo mágico", pues el silencio en el lugar era absoluto y eso permitió que los socorristas pudieran trabajar mejor.

Uno de los momentos más emocionantes llegó cuando la niña manifestó a los trabajadores que veía luz y las manos de los rescatistas. La emoción llevó al grupo de rescate, el equipo USAR COL-1 de Colombia, a desplegar un gran operativo para realizar el rescate de la madre y sus dos hijos. Sin embargo, la situación que se tornaba esperanzadora, terminó con una tragedia.

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Cuando los rescatistas llegaron al punto, Antonella le dio paso a su hermanito de 9 años, Moisés, para que él fuera el primero en ser salvado. Efectivamente, los socorristas lograron sacar al menor con vida del lugar y trasladarlo a un hospital, donde permanece bajo revisión médica, pero cuando regresaron para sacar a su madre y a su hermana notaron que ambas murieron.

"La niña estuvo muchas horas tratando de dar pistas claras de dónde estaba su familia, cuando llegaron a ella resultó que estaba sin vida. Entregó a su hermano, que nosotros pensábamos que era el de menor posibilidad de sobrevivir porque estaba herido, pero la niña nos entregó a Moisés y descansó", dijo el trabajador a las personas con la voz entrecortada.

Agregó en otro espacio que "la madre falleció sin saber que rescatamos a su hijo y que su hija murió ... ella terminó de darnos instrucciones y, lamentablemente, falleció. Cuando queríamos rescatarla nos dimos cuenta que falleció y quedó con su madre, ambas se quedaron y él está vivo. Ella nos lo entregó vivo y fue nuestro compromiso entregarlo vivo al hospital. Lo dio todo para que su hermano viviera".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL
mpgonzal@caracoltv.com.co

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