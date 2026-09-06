Así quedó salón de bodas tras el devastador incendio que dejó 12 muertos en RD Congo

Un incendio registrado durante una celebración de boda en Kinsasa, capital de la República Democrática del Congo (RDC), dejó 12 personas muertas y cinco hospitalizadas, según el último reporte entregado por el Gobierno. El número de víctimas fue corregido después de que autoridades locales informaran inicialmente sobre 22 fallecidos. El lugar donde se realizaba la celebración quedó afectado por las llamas y las condiciones de evacuación son ahora parte de las investigaciones.

El incendio se registró durante la noche del viernes en una sala de fiestas ubicada en el primer piso de un edificio comercial del bulevar Triomphal, una de las principales vías de Kinsasa. En ese momento, el establecimiento Panacée era escenario de una celebración de boda a la que habían acudido varias personas. La emergencia provocó momentos de confusión entre los asistentes, mientras el fuego se extendía por el establecimiento. Los equipos de emergencia acudieron al lugar para atender a las personas afectadas y trasladar a los heridos a diferentes centros médicos.



Confirman que 12 personas murieron tras devastador incendio

En un comunicado divulgado a última hora del sábado, el Ministerio de Comunicación y Medios de la República Democrática del Congo confirmó un nuevo balance de víctimas. De acuerdo con el Gobierno, 12 personas murieron: siete mujeres y cinco hombres. En imágenes difundidas por la prensa congoleña, se pudo ver el local ardiendo y el edificio ennegrecido esta mañana, con parte de la fachada calcinada, así como las sillas y mesas redondas en su interior.

La cifra representa una reducción frente al reporte entregado inicialmente por las autoridades locales. Durante la mañana del sábado, el alcalde de la comuna de Lingwala, Norbert Mushiga Nzindula, había informado que el incendio dejaba 22 fallecidos y varios heridos que permanecían en hospitales. Horas después, el Gobierno señaló que el balance debía ser actualizado mientras avanzaba el proceso de identificación de los cuerpos. Las autoridades indicaron que las labores para establecer plenamente la identidad de las víctimas continúan.



Cinco personas permanecen hospitalizadas

Además de las personas fallecidas, el Gobierno informó que cinco heridos continúan hospitalizados como consecuencia del incendio. Otros 21 afectados fueron atendidos inicialmente en centros médicos. Después de ser estabilizados, recibieron autorización para regresar a sus hogares, aunque deberán permanecer bajo control ambulatorio durante las siguientes 48 horas. Las autoridades no han entregado, hasta ahora, un informe definitivo sobre la condición de todos los asistentes que se encontraban en el establecimiento cuando comenzó el fuego.



El Gobierno aseguró que, tras esta "tragedia", ha instruido a todos los gobernadores provinciales del país a "realizar de inmediato inspecciones sistemáticas de las salas de fiesta y otros espacios utilizados para reuniones públicas y actividades de ocio". "El Gobierno ha ordenado el cierre inmediato de cualquier establecimiento que no cumpla con las normas de seguridad y ha exigido el estricto cumplimiento de estas medidas", con el objetivo de reforzar "los mecanismos de prevención y control", indicó el comunicado.



Para Kinsasa, en concreto, se espera un informe de implementación de estas órdenes en un plazo de quince días. "Paralelamente, las autoridades competentes continúan sus investigaciones para determinar las circunstancias y causas del incendio, así como las responsabilidades derivadas", concluyó el Ministerio. El incendio ocurrió la noche del viernes cuando la celebración se desarrollaba en una sala de fiestas llamada Panacée, en el primer piso de un edificio comercial en el bulevar Triomphal, una de las arterias de la capital congoleña.

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La situación se vio complicada por las condiciones del espacio, que solo tenía una puerta de salida "aparentemente, demasiado estrecha para permitir la evacuación de un gran número de personas a la vez", según detalló a la prensa local el sábado el alcalde de la comuna (distrito) de Lingwala, Norbert Mushiga Nzindula.

Con información de EFE

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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