Tragedia en Miami: cinco personas murieron tras accidente de avión de carga en aeropuerto

Cinco personas murieron este domingo luego de que un avión de carga Boeing 767-300 se saliera de la pista durante una maniobra de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Miami, en Florida, Estados Unidos. La aeronave, operada para Amazon Prime Air, terminó fuera del área de aterrizaje y posteriormente se incendió, mientras los organismos de emergencia acudían al lugar para atender la situación. En una rueda de prensa, la alguacil del condado de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, confirmó que cinco personas murieron en el accidente y que otras cinco resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital

El avión había iniciado su recorrido en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan, Puerto Rico, con destino a Miami. Durante el aterrizaje, por razones que todavía no han sido establecidas, la aeronave se salió de la pista y terminó en una zona cercana a una vía. Las imágenes difundidas después del hecho mostraron la aeronave detenida fuera de la pista, mientras una columna de humo podía verse desde diferentes puntos de los alrededores. La magnitud del operativo de emergencia llevó a las autoridades aeroportuarias a suspender temporalmente las operaciones.



¿Qué produjo el accidente del avión de carga en aeropuerto de Miami?

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés), informó que investigará las circunstancias que rodearon el accidente. La agencia señaló que sus equipos se encargarán de establecer qué ocurrió durante la maniobra de aterrizaje y cuáles fueron los factores que llevaron al avión a abandonar la pista. De acuerdo con información entregada por el departamento de bomberos, más de 60 unidades fueron movilizadas para atender el incendio, controlar las llamas y asistir a las personas afectadas.

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El accidente también tuvo consecuencias para las operaciones aéreas entre Miami y San Juan. Aerostar Puerto Rico, empresa encargada de la operación del aeropuerto Luis Muñoz Marín, confirmó que tres vuelos de American Airlines que tenían previsto llegar a Miami fueron desviados hacia San Juan debido a la suspensión temporal de las operaciones en el aeropuerto estadounidense. La compañía explicó que las operaciones en San Juan continuaban con normalidad, aunque advirtió que los vuelos con destino a Miami podían sufrir modificaciones mientras se mantuvieran las restricciones en el aeropuerto de Florida.

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La aeronave involucrada era un Boeing 767-300 destinado al transporte de carga y operado para Amazon Prime Air. La FAA será la encargada de coordinar la investigación correspondiente, con la participación de las entidades que tengan competencia sobre el accidente. Mientras, el aeropuerto de Miami informó en X de que la aeronave quedó inmovilizada en el extremo noreste del aeropuerto y que todas las pistas y vías de rodaje permanecen cerradas, de manera que se han suspendido todos los despegues y aterrizajes.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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