Asteroide 2024 YR4: científico de Nasa expone teoría de "corredor de la muerte” y países en riesgo

Los científicos de la Nasa y otras agencias espaciales están monitoreando la posibilidad de impacto del asteroide 2024 YR4 con la Tierra en el año 2032. La probabilidad es de 2.4 por ciento, según las estimaciones de Sentry.

Por el momento se estima que 2024 YR4 tiene un diámetro de entre 40 y 90 metros. En tanto, la hipotética colisión se calcula para el 22 de diciembre de 2032, de acuerdo con los datos de la Agencia Espacial Europea (ESA).

Se trata del primer asteroide en estar en nivel 3 de la llamada 'escala Torino', lo que implica que este objeto tiene más de un 1 % de posibilidades de impactar en la Tierra y mide entre 40 y 90 metros de diámetro.

Lo que se sabe del asteroide 2024 YR4 - Agencia Espacial Europea (ESA)

Por ahora, el asteroide se puede ver desde los observatorios terrestres, pero a partir de finales de abril dejará de ser visible desde la Tierra y se deberán utilizar otros telescopios de mayor precisión.

Por eso, se harán mediciones con el telescopio espacial James Webb, "el más potente del momento", según explicó Moissl al margen de una reunión de la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior (UNOOSA), con sede en la capital austríaca.

¿Dónde podría caer?

De momento queda mucho por saber sobre este asteroide y, aunque el impacto es improbable, de llegar a producirse, la Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN) identificó como pasillo de riesgo el océano Pacífico oriental, el norte de Suramérica, el océano Atlántico, África, el Mar Arábigo y el sur de Asia.

De otro lado, David Rankin, ingeniero del Proyecto Catalina Sky Survey de la Nasa, explicó su teoría llamada “corredor de la muerte”, la cual describe como una franja que atraviesa parte del planeta a la mitad y donde caería el cometa.

Se podría intentar alejar al asteroide de la Tierra - ESA

De acuerdo con Rankin, estos son los lugares donde podría caer el asteroide:



El extremo superior de América del Sur

El océano Pacífico

El sur de Asia

El mar Arábigo

El norte de África

De esta manera, Rankin planteó algunos de los países que corren riesgo de ser impactados por el 2024 YR4:



Colombia

Ecuador

Venezuela

India

Pakistán

Bangladesh

Etiopía

Sudan

Nigeria

No obstante, los científicos han hecho énfasis en que “es preciso no entrar en pánico, ya que de momento no se confirmó el impacto".

