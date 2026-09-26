Autobús se volcó en carretera de Brasil: ocho personas murieron, entre ellas un menor de edad

Al menos ocho personas murieron y otras doce resultaron heridas luego de que el autobús en el que viajaban volcara en una carretera de Bahía, estado del nordeste de Brasil, informó este sábado la Policía de Carreteras.



El accidente, que se produjo por causas aún desconocidas, ocurrió hacia las 23:00 hora local del viernes (2:00 GMT de este sábado) en un trecho de la carretera federal BR-122 próximo a la ciudad de Iraquara, en la región del estado de Bahía conocida como Chapada Diamantina.

Además de las siete personas que murieron en el lugar del accidente, incluyendo un menor de edad, otra falleció en el hospital.

La senadora Lídice da Mata expreso su solidaridad a través de la cuenta de X: " Recibo con profunda tristeza la noticia del accidente de autobús en la región de Iraquara, en la Chapada Diamantina, que dejó siete personas fallecidas. El vehículo partió de Fortaleza (CE) con destino a Palmas (TO). Mi solidaridad con las familias y amigos de las víctimas en este momento de pérdida"



Los heridos fueron traslados a hospitales públicos en la ciudad de Iraquara. Los dos únicos ocupantes del vehículo que salieron ilesos fueron los conductores del autobús. El autobús, de la empresa Real Maia, había partido de Fortaleza, la capital del estado de Ceará y una de las principales ciudades del nordeste de Brasil, y se dirigía Palmas, capital del estado amazónico de Tocantins.



La secretaría de Seguridad Pública de Bahía divulgó un comunicado para solidarizarse con las familias de las víctimas, entre las que se encontraba un agente de la Policía Militarizada que estaba uniformado y había pedido a los conductores que lo acercaran a la ciudad.

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AGENCIA EFE