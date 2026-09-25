El papa León XIV alerta en París sobre la IA y reúne a miles de fieles en su histórica visita

El papa León XIV advirtió este viernes contra el riesgo de perder la humanidad en un "paraíso de máquinas" impulsado por la inteligencia artificial, durante su primer día de visita a Francia donde fue aclamado por multitudes y miles de jóvenes. Unas 300.000 personas, según estimaciones oficiales avanzadas por el Vaticano, abarrotaron las calles de la "Ciudad de la Luz" para ver la primera visita papal desde la de Benedicto XVI en 2008.



"¡Aquí llega!", gritó una persona mientras el papamóvil del pontífice estadounidense-peruano circulaba en su primer baño de masas, bajo un cielo despejado y azul. "Mira, es el papa, esto es una locura", dijo otra. Terry Spytek, de 83 años, viajó desde Estados Unidos para ver a su compatriota sólo durante tres segundos, pero cree que valió la pena. "Lo siento aquí mismo, en mi corazón. Me siento muy conmovida, aunque haya sido una mirada muy rápida", agregó.

Otros 80.000 jóvenes de entre 17 y 35 años abarrotaron el mítico Estadio de Francia, al norte de París, para una vigilia con León XIV. Este grupo de edad despierta su curiosidad por el alza de bautismos en esta franja pese a la caída de la práctica religiosa general. El pontífice fue acogido como una estrella del rock por los jóvenes, celular en mano, a quienes dio las gracias por "su valentía, su presencia, su fe". "¡Ustedes son los santos de Francia!", aseveró, tras un espectáculo pirotécnico y otro histórico recreando los vínculos cristianos de este país laico.

"En esta era en la que estamos centrados en nosotros mismos, nos dice que no debemos olvidar mirar hacia los demás. Ese mensaje es muy importante para mí", confesó Coralie Cece, una enfermera de 33 años que pidió un día libre para poder "escuchar" al papa "en persona".



Nada más llegar a Francia, donde fue recibido por su presidente, Emmanuel Macron, y su esposa Brigitte vestida de negro, el líder espiritual de 1.400 millones de católicos en el mundo ya lanzó sus primeros mensajes. Ante autoridades y diplomáticos en el Palacio del Elíseo, instó a "formar las mentes en un discernimiento ético capaz de distinguir lo que es moralmente bueno", para que el progreso tecnológico esté al servicio de la dignidad humana.



Y durante una visita a la Unesco, llamó a la comunidad internacional a proteger "a los niños y a los jóvenes" de las nuevas tecnologías digitales, cuyo auge debe apoyar "su crecimiento" y preservar "su libertad de pensar". El sumo pontífice ya había dedicado en mayo su primera encíclica, "Magnifica Humanitas", a la IA, una tecnología que llamó a "desarmar" para "impedirle el dominio sobre lo humano".

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León XIV condenó además "las manipulaciones genéticas, la gestación subrogada, la compra de órganos" y "la oferta de una muerte programada", y defendió el "derecho a la vida" como fundamento de los derechos humanos, en una crítica velada al gobierno francés.

Francia fue el primer país en inscribir la "libertad garantizada" a abortar en su Constitución en 2024 y en julio aprobó el derecho a la eutanasia y al suicidio asistido en determinados casos. A siete meses de la elección presidencial en Francia, crucial para la Unión Europea, León XIV aseguró que "una justa laicidad no consiste en excluir a la religión del espacio público" y abogó por un diálogo "urgente" entre personas de diferentes culturas y religiones.

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El pontífice se convirtió además en el primer papa en inspeccionar la reconstrucción de Notre-Dame tras el devastador incendio de 2019 y celebrar su "esplendor", al tiempo que contempló la imagen del Señor de los Milagros, muy venerada en Perú. Su predecesor, el papa Francisco -que visitó Francia en tres ocasiones, pero nunca París- no asistió a la reapertura de esta joya del arte gótico a finales de 2024, a diferencia de Donald Trump y del multimillonario Elon Musk.

Esta visita en tres etapas -París, Lourdes y Metz- moviliza un fuerte dispositivo de 15.000 policías y gendarmes y costará 27 millones de euros (unos 30 millones de dólares). El punto culminante será una misa multitudinaria el sábado en los turísticos Campos Elíseos, ante 600.000 fieles previstos.

A continuación, León XIV viajará a Lourdes, un lugar de peregrinación para cristianos de todo el planeta, donde se reunirá el domingo en privado con víctimas de agresiones sexuales en la Iglesia. Y terminará el lunes en Metz, con un discurso sobre la paz y la Unión Europea.