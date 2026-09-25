Padre habría asesinado a sus dos hijos y luego se quitó la vida en Bali: llamada alertó a la madre

Una tragedia familiar en Bali, Indonesia, terminó con la muerte de un hombre y sus dos hijos pequeños. Damien John Shaw, de 56 años, fue encontrado sin vida junto a Archie, de 6 años, y Laura, de 4, en una vivienda ubicada en Kuta. El hecho ocurrió el 13 de septiembre de 2026 y fue descubierto después de una llamada telefónica que Shaw sostuvo con su esposa, Tesa Yanuar. La mujer, que se encontraba en Yakarta, escuchó durante la comunicación a una de sus hijas gritar: “¡Papá, no!”.



La llamada se interrumpió poco después. Ante la preocupación por lo que podía estar ocurriendo, Yanuar pidió a un vecino que se dirigiera hasta la vivienda para verificar el estado de los niños.

Lo que antecedió a este crimen

Yanuar se encontraba temporalmente separada de Shaw y había dejado la vivienda familiar aproximadamente dos semanas antes de la tragedia. La pareja atravesaba una crisis matrimonial desde hacía varios años. En medio de esa situación, la comunicación entre ambos terminó abruptamente cuando la mujer escuchó a su hija pedirle a su padre que se detuviera. (Le puede interesar: Tortura y homicidio de la esposa del cantante Julián Oro Duro: ¿quién es quién en el crimen?)

Cámaras habrían registrado los últimos momentos de los niños

El vecino llegó al bungalow acompañado por un trabajador. Como no pudieron ingresar inicialmente, tuvieron que romper la puerta.

En el interior encontraron a Shaw y a los dos menores muertos. Según los reportes sobre la escena, uno de los niños estaba sobre el otro y el televisor permanecía encendido con dibujos animados.

Posteriormente, la Policía revisó las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir los momentos previos al hallazgo.

Las grabaciones permitieron a los investigadores establecer parte de la secuencia ocurrida dentro de la vivienda.



De acuerdo con Leonardo D. Simatupang, jefe de Policía de Denpasar, las imágenes muestran al niño gritando desde el interior. En otro momento, la niña habría intentado salir de la vivienda, pero su padre la habría perseguido y llevado nuevamente hacia una habitación.

Según la Policía, la menor le habría pedido a su padre que se detuviera y le habría dicho: “te amo, papá”.

Los investigadores manejan como hipótesis que Archie ya había muerto por estrangulamiento cuando se produjo esta parte de la secuencia. Posteriormente, Shaw habría causado la muerte de su hija de la misma manera y después se habría quitado la vida. (Lea también: Tomó medicamentos para un resfriado y terminó en UCI por sobredosis de paracetamol)



Posibles antecedentes psiquiátricos del oadre

La investigación también ha puesto la lupa sobre las circunstancias personales que rodeaban a Shaw antes de la tragedia.

El hombre trabajaba como marino mercante, pero llevaba varios meses desempleado. Además, personas cercanas señalaron que había enfrentado varias pérdidas familiares.

Su padre murió cuando tenía 15 años. Años después falleció uno de sus hermanos y, más recientemente, perdió a su madre, quien padecía una enfermedad.

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Las autoridades también establecieron que aproximadamente un mes antes de la tragedia Shaw habría intentado quitarse la vida. En esa ocasión, su esposa logró intervenir.

Según la información conocida por las autoridades, después de ese episodio la familia no habría buscado atención psiquiátrica.

El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades intentan establecer con precisión cómo ocurrieron las muertes de los dos menores y de su padre.

María Paula Rodríguez Rozo

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