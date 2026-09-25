En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ALIAS ARAÑA
DANIELA PACHÓN
ACSN
ECOPETROL
ASAMBLEA DE LA ONU

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Huracán Nolo se intensifica a categoría 2 y amenaza a Hawái con lluvias catastróficas

Huracán Nolo se intensifica a categoría 2 y amenaza a Hawái con lluvias catastróficas

El NHC advierte que el huracán Nolo podría llegar a categoría mayor este fin de semana, con fuertes lluvias afectando a la Isla Grande de Hawái y a Maui.

Por: EFE
Actualizado: 25 de sept, 2026
Comparta en:
Editado por: Mateo Medina Escobar
Huracán Nolo se intensifica a categoría 2 y amenaza a Hawái con lluvias catastróficas
NOAA

El huracán Nolo se intensificó este viernes a categoría dos, mientras se encamina hacia Háwai, donde se emitió una alerta por la posibilidad de que provoque lluvias potencialmente "catastróficas", informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés). El huracán presentó este viernes vientos máximos sostenidos de 169 kilómetros por hora.

Los meteorólogos creen que Nolo podría alcanzar la categoría de huracán mayor (categoría 3 o superior) para el fin de semana. La advertencia de NHC se centra en la Isla Grande, donde se espera que el ciclón se acerque el sábado. Se ha emitido una vigilancia de huracán ya que el ciclón podría descargar hasta de 90 centímetros de lluvia sobre esa zona.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

Las fuertes precipitaciones podrían provocar "inundaciones catastróficas que pongan en peligro la vida y deslizamientos de tierra, especialmente en áreas de terreno escarpado", advirtieron los meteorólogos. Se ha emitido una vigilancia de inundaciones para la Isla Grande y el condado de Maui, vigente desde el mediodía del miércoles hasta la noche del sábado, según la oficina del NHC en Honolulu.

Últimas Noticias

Agentes de IA de OpenAI intentaron acceder sin autorización a webs del Gobierno de EE. UU.
MUNDO

Agentes de IA de OpenAI intentaron acceder sin autorización a webs del Gobierno de EE. UU.

Damien John Shaw
MUNDO

Padre habría asesinado a sus dos hijos y luego se quitó la vida en Bali: llamada alertó a la madre

Hawái ha sido impactado esta temporada por al menos dos huracanes, a principios de este mes, Lowell azotó con vientos destructivos y fuertes lluvias las islas Kauai y Niihau, dejando a miles sin electricidad y estragos en carreteras. El mes pasado, el huracán Lala destruyó unas 100 viviendas, provocó deslizamientos de tierra y causó apagones generalizados al pasar rozando Hawái.

Publicidad

AGENCIA EFE
EDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

Relacionados

Huracanes

Hawái

Lluvias

Inundaciones

Estados Unidos

Publicidad

Publicidad

Publicidad