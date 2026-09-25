Famoso cantante murió en accidente de helicóptero en Brasil: tenía 59 años

El panorama musical de Brasil se viste de luto tras confirmarse el trágico fallecimiento de Geraldo Antônio de Carvalho, conocido artísticamente como Rick Sollo, a los 59 años de edad. El icónico vocalista y compositor, célebre por integrar el legendario dúo sertanejo Rick & Renner, perdió la vida luego de que el helicóptero en el que viajaba se desplomara en una zona boscosa y montañosa del estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil. El siniestro no dejó sobrevivientes y cobró la vida de las cinco personas a bordo



¿Cómo ocurrió el accidente en el que murió el cantante?

Los hechos ocurrieron el pasado lunes 21 de septiembre, cuando Rick Sollo y sus compañeros se subieron a un helicóptero en la localidad costera de Porto Belo, en el litoral norte de Santa Catarina, el cual los llevaría hasta São Joaquim, donde debían cumplir con una serie de compromisos laborales. Sin embargo, el vuelo se vio dramáticamente interrumpido mientras sobrevolaban la sierra catarinense, en las inmediaciones del Morro da Igreja, en el municipio de Urubici.

Según los primeros reportes de las autoridades y medios locales, en ese tramo el helicóptero se topó con condiciones meteorológicas severamente adversas marcadas por lluvias intensas, niebla densa, granizo, llovizna y vientos de gran magnitud, circunstancias que provocaron que la aeronave perdiera repentinamente el contacto con los radares del control de tráfico aéreo. Tras la pérdida de comunicación, se desplegó un operativo de emergencia coordinado por el Cuerpo de Bomberos Militar de Santa Catarina (CBMSC) y la Fuerza Aérea Brasileña (FAB).

La búsqueda se prolongó durante toda la noche a lo largo de un terreno montañoso y de densa vegetación. En las labores participaron cerca de 50 efectivos, apoyados por drones con tecnología térmica, más de diez vehículos terrestres y dos perros adiestrados para el rastreo. Asimismo, los equipos de rescate analizaron las señales enviadas por los teléfonos celulares de los pasajeros y los últimos datos de posición disponibles del aparato.



Finalmente, tras casi 24 horas de angustiosa incertidumbre y unas 13 horas de vuelo acumuladas por una aeronave SC-105 Amazonas del Segundo Escuadrón del Décimo Grupo de Aviación de la FAB, los restos del helicóptero fueron divisados durante el mediodía del martes 22 de septiembre, dejando en evidencia que la nave había colapsado en la zona rural de Santa Bárbara, dentro del territorio de Urubici. Al llegar al sitio del impacto, los socorristas constataron que ninguno de los ocupantes había sobrevivido.



Además del cantante Rick Sollo, en el trágico vuelo perdieron la vida otras cuatro personas:



Bruno Avelar (41 años): reconocido empresario e influencer , vinculado profesionalmente a figuras como el futbolista Neymar y el escritor Augusto Cury.

reconocido empresario e , vinculado profesionalmente a figuras como el futbolista Neymar y el escritor Augusto Cury. Paulo Soares: camarógrafo, productor audiovisual y videomaker , quien minutos antes del despegue había compartido imágenes del artista a bordo del helicóptero en sus redes sociales.

camarógrafo, productor audiovisual y , quien minutos antes del despegue había compartido imágenes del artista a bordo del helicóptero en sus redes sociales. Antônio Roberto Nóbrega de Araújo: piloto de la aeronave.

piloto de la aeronave. Leopoldo Barros Teixeira: copiloto.

¿Quién era Rick Sollo?

Nacido el 5 de diciembre de 1966 en Monte do Carmo, estado de Tocantins, Geraldo Antônio de Carvalho mostró desde la infancia una profunda pasión por la música. A los seis años se trasladó con su familia a Brasilia, ciudad donde dio sus primeros pasos profesionales y donde conoció a Ivair dos Reis Gonçalves, quien más tarde adoptaría el nombre artístico de Renner. En 1986, ambos decidieron unirse para fundar la dupla Rick & Renner.

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Durante sus primeros cinco años de trayectoria, trabajaron incansablemente actuando en bares y clubes nocturnos hasta lograr grabar un disco independiente en 1991. Su gran salto a la proyección nacional se produjo en 1992 tras firmar con el sello Chantecler, un logro que contó con el apadrinamiento de la célebre dupla Zezé Di Camargo & Luciano y el trabajo del productor Manuel Nenzinho Pinto.

El punto de inflexión en su carrera ocurrió en 1998 con el lanzamiento del álbum Mil Vezes Cantarei y el histórico sencillo 'Ela é demais', tema que se posicionó en la cima de las listas radiofónicas durante más de cinco meses continuos. A partir de allí, el dúo encadenó un éxito tras otro con canciones inolvidables como 'Nos Bares da Cidade', 'Cara-de-pau', 'Muleca', 'Fim de semana', 'Filha', 'Só pensando em você' y 'Nóis tropica, mas não cai'.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co