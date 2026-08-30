Autoridades en Nigeria rescatan a dos colombianas víctimas de una red de trata de personas

Engañadas para viajar a Nigeria y posteriormente retenidas contra su voluntad. Así llegaron dos jóvenes colombianas a Lagos, donde terminaron bajo el control de una red de trata de personas, según informó la Policía de Nigeria. Ambas fueron rescatadas durante una operación adelantada por agentes adscritos a la Oficina Central Nacional de Interpol (NCB-INTERPOL), Anexo de Lagos.

Según informó la Policía de Nigeria, las mujeres fueron identificadas como María Camila Rodas Ortiz y Yuliet Fernanda Ríos Mesa. De acuerdo con las autoridades nigerianas, la información sobre su situación fue recibida el pasado 26 de agosto de 2026 desde INTERPOL-NCB Bogotá, que alertó sobre la presencia de las dos ciudadanas colombianas en Nigeria.

Tras recibir la información, los agentes iniciaron una operación de rastreo que permitió ubicar el lugar donde permanecían las mujeres, en Lagos. La Policía señaló que ambas habían sido llevadas al país bajo engaños y que, posteriormente, sus documentos de viaje fueron confiscados.



Así fue el operativo para rescatar a las colombianas

Con la información entregada por INTERPOL-NCB Bogotá, los agentes de la Policía de Nigeria desarrollaron una operación encubierta para localizar a las dos mujeres.



El rastreo permitió identificar un inmueble señalado como el escondite donde permanecían retenidas. Según el reporte oficial, cuando los agentes se aproximaron al lugar, los sospechosos que se encontraban allí huyeron al percatarse de la presencia del equipo policial.



Las autoridades indicaron que los presuntos responsables serían ciudadanos chinos que actualmente se encuentran prófugos. La Policía de Nigeria aseguró que los esfuerzos para localizarlos y capturarlos fueron intensificados.

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En medio del operativo, las dos colombianas fueron encontradas y rescatadas el mismo 26 de agosto. La información oficial señala que fueron ubicadas sanas y salvas. La Policía nigeriana informó además que las mujeres permanecen bajo custodia y reciben el apoyo necesario después de la operación.

Tras el rescate, la Embajada de Colombia en Accra comenzó a trabajar junto con las autoridades nigerianas para garantizar las condiciones necesarias para el retorno de las dos mujeres al país. Según la Policía de Nigeria, entre las gestiones adelantadas se encuentra la búsqueda de alojamiento para las víctimas y la tramitación de documentos de viaje de emergencia que permitan su regreso seguro a Bogotá.

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El caso se conoció en medio de la cooperación entre autoridades de Colombia y Nigeria para hacer frente a delitos que involucran redes que operan en diferentes países, así lo dejó ver la cuenta de X (antes Twitter) de la Policía de Nigeria. La operación estuvo a cargo de agentes de la Policía de Nigeria adscritos a la Oficina Central Nacional de Interpol en Lagos, luego de la alerta recibida desde Colombia.

Aunque las dos colombianas ya fueron rescatadas, la investigación continúa para establecer la responsabilidad de quienes estarían detrás de su traslado y posterior retención. El Inspector General de la Policía de Nigeria, IGP Olatunji Rilwan Disu, reafirmó el compromiso de esa institución con la protección de las personas y con el fortalecimiento de la cooperación internacional para enfrentar el crimen transfronterizo.

NIGERIA POLICE FORCE RESCUES TWO COLOMBIAN NATIONALS, DISMANTLES CRIMINAL HIDEOUT IN LAGOS



​In a major breakthrough in the ongoing fight against transnational organized crime, operatives of the Nigeria Police Force attached to the National Central Bureau (NCB-INTERPOL), Lagos… pic.twitter.com/0j5n3kQHaz — Nigeria Police Force (@PoliceNG) August 29, 2026

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co