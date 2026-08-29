Lo que expresentadora que confesó matar a su mamá declaró el día del crimen: "Creo que es el diablo"

Creía que su mamá estaba poseía por el diablo: esa fue la razón, de acuerdo con las investigaciones de las autoridades, por la que una expresentadora de televisión en Estados Unidos habría asesinado a su propia madre con un cuchillo el 31 de octubre de 2025. La comunicadora, identificada como Angelynn Mock, conocida en medios como Angie Mock, se declaró culpable del delito ocurrido dentro de una vivienda en Wichita, Kansas. El nombre de la víctima era Anita Avers, una mujer de 80 años.

Medios estadounidenses informaron que la confesa asesina se enfrenta a una pena de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras 25 años.



¿Quién es Angie Mock?

Angie Mock trabajó como presentadora de noticias matutinas en el canal KTVI desde 2011 hasta 2015 y posteriormente en el canal KOKH de Oklahoma City. En el día del asesinato ya no se encontraba laborando en noticieros sino que trabajaba en ventas en una empresa de software de gestión de datos, según el medio New York Post.

Después de que supuestamente mató a su mamá, la Policía acudió al lugar de lo sucedido y se encontró a Angie Mock con las manos con cortes y ensangrentadas. En ese momento, la mujer fue detenida por las autoridades. Tras su detención, la mujer declaró cómo ocurrieron los hechos y sostuvo que creía que su mamá era el diablo que la había poseído y les aseguró a los investigadores que le había quitado la vida a su madre para salvarse.



"Tuve que matarla": la confesión de expresentadora que mató a la mamá

La mujer, además, indicó que fue a la habitación de su mamá para charlar sobre una entrevista de trabajo que iba a tener en el medio KSN. Según ella, cuando entró al lugar vio a su madre afilando un cuchillo, con el cual, aseguró Mock, su progenitora la atacó. Después, de acuerdo con su relato, ella logró dominar a su mamá y ella le dijo: “Sé que te estás acostando con Jesucristo”, además de que le lanzó veneno mientras intentaba alejarse.



Después, según la declaración de Mock, ella cogió el cuchillo, redujo a su mamá y la apuñaló hasta matarla, alegando que tuvo que hacerlo para salvarse. “Tuve que matarla, no iba a parar”, dijo la confesa asesina, según la declaración jurada.



La Policía en su informe escribió que la expresentadora de televisión estaba hablando sola, cuando uniformados llegaron al lugar, y que ella decía que creía que su mamá era el diablo. “Mataría a esa p$%#@ con tal de recuperar a mi madre. Ya ni siquiera sé quién es. Creo que es el diablo”, indicó la Policía que Mock dijo.

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Los policías encontraron varios cuchillos, además de un rallador de queso junto a una almohada y al lado del cadáver de la víctima. El informe dice que “todos los utensilios tenían sangre… la sábana superior tenía al menos 12 agujeros en la mitad superior, compatibles con los causados ​​por un cuchillo.



Las condiciones psícológicas de Angie Mosk, según su padrastro

Barry Avers, el padrastro de la expresentadora de televisión declaró ante las autoridades y dijo que su hijastra había sido diagnosticada con trastorno esquizofrénico y sufría delirios y depresión. También indicó que la confesa asesina era propensa a episodios de ira, pero que nunca la habían considerado una persona violenta.

La mujer, dijo su padrastro, es una persona muy religiosa, decía hablar con Dios, se autodenominaba el Anticristo y se enojaba cuando no le creían. Él contó que ella afirmaba que podía hacer volar a las personas por el aire. Finalmente, señaló que a relación de su esposa con su hijastra era “de idas y venidas”, pero que nunca habían tenido un episodio parecido.

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Angie Mock, tras declararse culpable, deberá comparecer ante un tribunal el próximo 5 de octubre, cuando conocerá su condena.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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