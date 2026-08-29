Familia de Perez Hilton revela nuevos detalles de la salud y recuperación del influencer

La comunidad internacional del entretenimiento continúa conmocionada tras la grave crisis de salud mental que sufrió a principios de agosto el bloguero Perez Hilton (cuyo nombre real es Mario Armando Lavandeira Jr., de 48 años). El creador de contenido, quien revolucionó el mundo de los chismes de Hollywood y construyó una enorme influencia digital, se encuentra en el centro de una delicada transición médica tras un alarmante incidente que expuso sus batallas más profundas, tanto físicas como emocionales.

Tras alguna semanas de aquel fatídico suceso, nuevos detalles revelados por su círculo familiar más cercano, especialmente por su cuñado Tom, arrojan luz sobre qué fue exactamente lo que le pasó, el diagnóstico de los especialistas y cómo será su largo proceso de recuperación.



¿Qué le ocurrió a Perez Hilton?

La noche del 4 de agosto de 2026 Perez Hilton inició un directo en la plataforma TikTok desde su residencia en Miami y ante la mirada atónita de miles de seguidores que se conectaron al live, el bloguero apareció en pantalla cubierto de sangre debido a graves autolesiones, lo que posteriormente su familia catalogó como un intento de suicidio. Fue la intervención de su hermana menor, Barbara Lavandeira, la que evitó una tragedia inmediata.

Barbara descubrió a Perez autolesionándose en el cuarto de baño de la vivienda y, de inmediato, junto con su propia hija y los tres hijos de Perez (Mario, de 13 años; Mia, de 11; y Mayte, de 8), huyeron de la propiedad para ponerse a salvo y llamaron a los servicios de emergencia. Al llegar al lugar, las autoridades policiales y los paramédicos encontraron a Hilton con una pérdida de sangre significativa, cortes severos y signos evidentes de haber sufrido una sobredosis. Tras ser estabilizado por el personal médico, fue trasladado de urgencia a un hospital bajo la Ley Baker de Florida.



¿Qué se sabe sobre el estado de salud física y mental de Perez Hilton?

Además de los cortes que se autoinfligió, el cuñado de Perez reveló que el bloguero sufrió múltiples fracturas óseas y laceraciones causadas por "un par de caídas" ocurridas en medio de su crisis. Debido a la gravedad de la hemorragia y de las lesiones óseas, tuvo que someterse a cirugías de emergencia para salvar su vida.



Tom, esposo de Barbara Lavandeira, rompió el silencio familiar durante una aparición en The Perez Hilton Podcast con Chris Booker. En esta actualización, aclaró que, hasta 48 horas antes de la grabación, la atención médica de Perez se había centrado exclusivamente en estabilizar sus severas lesiones físicas. "Estamos ahora en la transición hacia el aspecto mental", señaló explicando que aunque el tratamiento para curar las fracturas óseas y laceraciones ha concluido su parte crítica, ahora comienza el verdadero trabajo psiquiátrico. Durante toda su estancia hospitalaria, Perez fue monitoreado regularmente por especialistas para evitar que intentara volver a hacerse daño.



Tom describió el incidente como un "quiebre mental" o "colapso mental", admitiendo con honestidad que los especialistas médicos aún no logran descifrar qué fue lo que causó exactamente este episodio. “La verdadera sanación, o la indagación sobre lo que causó este colapso mental, aún no se ha descubierto. No sé si alguna vez se descubrirá”, confesó. Enfatizó que ningún médico ha emitido un diagnóstico oficial que vincule directamente lo ocurrido con eventos previos de la vida del famoso, por lo que pidió evitar los rumores.

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La familia de Perez Hilton ha sido categórica al advertir que su recuperación no será un asunto de días, sino un proceso largo, complejo y sin un cronograma establecido. Respecto a cómo se encuentra Perez hoy en día, Tom afirmó que el bloguero está "lúcido" y ha podido mantener conversaciones telefónicas fluidas con él, con su hermana Barbara y con su madre. No obstante, aclaró que cuando hablan con él evitan estrictamente abordar los detalles del incidente del 4 de agosto para no desencadenar episodios de ansiedad, por lo que la familia aún desconoce cuánto recuerda realmente de esa fatídica noche.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracolltv.com.co