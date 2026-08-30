Cuenta de Nicolás Maduro en X publica fotografías en las que estaría detenido en EE. UU.

La cuenta de Nicolás Maduro en X publicó este domingo un hilo acompañado de fotografías en las que el exmandatario venezolano aparecería sonriente y posando. Las imágenes, que según la información visible tendrían fecha del 25 de junio de 2026, fueron difundidas con un mensaje para sus simpatizantes.

En una de las fotografías aparece Maduro, de cuerpo completo, con una sudadera gris y haciendo con una de sus manos el símbolo de la paz. En la segunda imagen se observa de medio cuerpo, también con sudadera gris, mientras sostiene unas gafas en una mano y repite la señal de paz con la otra.

Las fotografías muestran además una pared de bloques y, según la información que aparece en las imágenes, un registro de fecha y hora correspondiente al 25 de junio de 2026 a las 6:05 p.m. Junto a las fotografías, la cuenta de Maduro publicó varios mensajes en los que asegura encontrarse bien y agradece las muestras de respaldo de sus seguidores.



Señaló que se trataba de un “pequeño regalo de amor y esperanza” y explicó: “Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama”.



“Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero. Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición”, señala uno de los mensajes.

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En otra publicación, la cuenta escribió: “Disfruten este pequeño regalo con alegría y esperanza. Cilia y yo los abrazamos por siempre, con el alma puesta en ustedes y con la fe intacta en Dios”.

Posteriormente, citó un pasaje bíblico y afirmó: “Seguiremos fuertes, serenos y confiados: Dios está con nosotros. Dios proveerá. Venezuela renacerá. Bendiciones”.

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Hasta el momento, no existe una confirmación independiente sobre la autenticidad de las fotografías. Las imágenes comenzaron a generar preguntas en redes sociales, entre ellas sobre si fueron tomadas realmente durante la detención de Maduro.

Un usuario consultó a Grok, la inteligencia artificial de X, sobre la autenticidad de las fotografías. La respuesta señaló que las imágenes generadas mediante inteligencia artificial pueden ser prácticamente indistinguibles del contenido real y que determinar su autenticidad únicamente mediante una inspección visual puede resultar difícil o imposible.

Sobre estas fotografías en particular, la herramienta indicó que la imagen de Maduro con sudadera gris, haciendo el signo de paz, con una pared de bloques y el registro de fecha 06/25/2026, luce fotorrealista y no presenta artefactos evidentes de inteligencia artificial. Sin embargo, también precisó que "no existe confirmación independiente de su autenticidad".

Pequeño regalo de amor y esperanza



Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama. pic.twitter.com/Z6u3130arn — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 30, 2026

X: @NicolasMaduro

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Publicación ocurre en medio de protestas en Venezuela

Las fotografías fueron difundidas mientras decenas de simpatizantes del chavismo se concentraron este sábado en el centro de Caracas para protestar contra la presencia de Estados Unidos en Venezuela y exigir la liberación de Maduro y Cilia Flores.

Ambos fueron capturados el pasado 3 de enero por tropas estadounidenses. Maduro enfrenta un proceso judicial en Nueva York por acusaciones relacionadas con conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, mientras que Flores enfrenta acusaciones relacionadas con delitos de drogas y posesión de armas.

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Durante la manifestación, los participantes también rechazaron el proceso de diálogo con un sector de la oposición y cuestionaron las decisiones adoptadas por Estados Unidos frente a Venezuela. Las publicaciones atribuidas a la cuenta de Maduro se conocen además después del anuncio de un acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, confirmó el viernes el acuerdo, que contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos y una inversión superior a los 100.000 millones de dólares.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

CON INFORMACIÓN DE EFE

Hcarrenb@caracoltv.com.co